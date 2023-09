Dawny rywal Adama Małysza może trafić do więzienia na 10 lat! Nie uniknie kary, jest recydywistą

Niektórym zrobi się niedobrze, gdy zobaczą, co ugotowała Justyna Żyła. Naprawdę podała to ukochanemu

Adam Małysz w trakcie bogatej kariery zdobył w skokach narciarskich naprawdę wiele. Na jego koncie są między innymi cztery mistrzostwa świata, a jedno z nich wywalczył w Sapporo. Jest to jeden z jego najlepszych konkursów - "Orzeł z Wisły" zupełnie nie dał szans rywalom na normalnej skoczni Miyanomori i wygrał z drugim Simonem Ammannem o 21,5 punktu. Był to prawdziwy nokaut, który przyszedł kilka dni po bolesnym konkursie na większej Okurayamie, na której Małysz był czwarty. Miejsce tuż za podium zawsze boli, a jednym z zawodników, który dość niespodziewanie wyprzedził wtedy Polaka, był 22-letni Harri Olli. Wydawało się, że jest to początek wielkiej kariery kolejnego Fina, ale kolejne lata brutalnie zweryfikowały jego talent. Fiński wicemistrz świata z Sapporo bardziej niż ze skoków znany jest z obyczajowych skandali, a kolejny właśnie rozgrywa się w Finlandii.

Harri Olli może trafić do więzienia na 10 lat. Dawny rywal Małysza nie uniknie kary

Informowaliśmy już o tym, że Olli jeszcze jesienią tego roku ponownie stanie przed sądem. Ma to związek z sytuacją ze stycznia 2022 roku, kiedy były skoczek miał na parkingu w Lahti zaatakować swoją byłą żonę. W ich kłótnię zaangażowali się inni kierowcy, a jeden z nich został ciężko pobity, w efekcie czego trafił do szpitala. Sprawa ta trafiła do sądu, a w listopadzie odbędzie się rozprawa. Nie jest to pierwszy wybryk Olliego, który w przeszłości odsiedział już 4,5 miesiąca w więzieniu za napaść. W związku z tym jest recydywistą i niemal na pewno nie uniknie kary.

Tak twierdzą dziennikarze tygodnika "Seiska". Ich zdaniem 38-latek zostanie potraktowany surowiej. "Będzie to kolejna kara z paragrafu za pobicie z poważnym uszkodzeniem ciała, czyli recydywa, więc teraz nie uniknie surowej kary więzienia, a grozi mu od roku do nawet dziesięciu lat" - napisano. Wyrok najwcześniej poznamy w listopadzie, ale należy spodziewać się, że Olli po raz drugi trafi do więzienia.