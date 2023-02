Ekspert z niepokojem o Kamilu Stochu. Bez niego Polacy mogą tego nie osiągnąć, nie ma cienia wątpliwości

Michal Doleżal pokazał się ze swoją żoną publicznie! Były trener polskich skoczków miał do powiedzenia coś piekielnie ważnego

Kamil Stoch zmartwił ostatnimi czasy kibiców reprezentacji Polski w skokach narciarskich. Skoczek narciarski nie miał dobrej dyspozycji i trener kadry, Thomas Thurnbichler zadecydował, aby nie powoływać go na konkursy Pucharu Świata. Kazimierz Długopolski, trener i były kombinator norweski przyznał w rozmowie z "WP. SportoweFakty", że skoczek musi odbudować formę, jesli kadra Polski ma powalczyć o medal mistrzostw świata. Padły jasne słowa.

Kamil Stoch musi odbudowac formę. Kazimierz Długopolski nie ma wątpliwości

Długopolski nie ma wątpliwości, że bez Stocha zdobycie medalu mistrzostw świata w Planicy będzie bardzo ciężkie. Trener nie ma wątpliwości, że to w dużej mierze od formy multimedalisty olimpijskiego będzie zależeć sukces Polaków.

- - Od Kamila Stocha wiele zależy. Poziom zrobił się naprawdę wysoki. Konkurencja nie śpi, dlatego bez daleko skaczącego Kamila nie mamy szans na medal w drużynówce. Jeśli Kamil Stoch się odbuduje, na co z pewnością go stać, a Aleksander Zniszczoł podtrzyma swą obecną dyspozycję, to będzie dobrze - powiedział Kazimierz Długopolski w rozmowie z "WP. SportoweFakty".

