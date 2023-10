Jak dobrze znasz Kamila Stocha!? Sprawdź się quizie dla fanów mistrza

Polacy w Hinzenbach nie liczyli się w walce o najwyższe lokaty. Najlepszy z Biało-Czerwonych Dawid Kubacki. W sobotę był trzynasty, wygrał za to kwalifikacje do niedzielnego konkursu, który skończył na siódmym miejscu. Kamil Stoch odpoczywał, co w rozmowie z serwisem skijumping.pl wyjaśnił trener Thomas Thurnbichler. – Wszystko zaczęło się w poniedziałek, kiedy pojawił się katar. Myśleliśmy, że to drobnostka, jakieś przeziębienie. W środę poczuł się lepiej, więc lekko potrenował fizycznie. W czwartek sytuacja znacząco się pogorszyła. Pojechał do lekarza i aktualnie przyjmuje antybiotyki – poinformował Austriak.

QUIZ o Kamilu Stochu. Sprawdź swoją wiedzę!

Kamil Stoch skończył w maju 36 lat, ale wciąż należy do czołówki najlepszych skoczków. Na koncie ma już mnóstwo sukcesów, a my wnikliwie pytamy o niektóre (spektakularne!) w naszym quizie. Zachęcamy do sprawdzenia się!

