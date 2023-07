Kamil Stoch powiedział całą prawdę o swoich kolegach po fachu! Nie przepuścił okazji, obnażył ich publicznie

Przez lata swojej kariery Kamil Stoch zasłużył sobie na miano jednej z legend skoków narciarskich oraz jednego z najważniejszych sportowców w historii Polski. Pomimo tego, że jednemu z liderów reprezentacji Polski ostatnio nieco gorzej idzie na skoczni, Stoch cały czas może liczyć na swoich wiernych fanów, którzy czekają nie tylko na jego kolejne starty, ale również wpisy w mediach społecznościowych. Na chwilę przed zawodami Letniego Grand Prix w Szczyrku, na Instagramie Kamila Stocha pojawił się kolejny post, w którym ten obnażył zagranicznych skoczków.

Kamil Stoch nie przepuścił okazji przed skokami w Szczyrku! Powiedział całą prawdę o swoich kolegach po fachu

Nie jest tajemnicą, że polski język oraz niektóre ze słów są prawdziwym utrapieniem nie tylko dla ludzi uczących się języka polskiego, ale również obcokrajowców przebywających tymczasowo na terenie naszego kraju. Okazuje się, że jednym z nich jest nazwa miejscowości, w której w dniach 4-6 sierpnia odbędą się zawody Letniego Grand Prix.

- Wiecie, że słowo Szczyrk jest jednym z najtrudniejszych do wymówienia przez zagranicznych kolegów po fachu? Do zobaczenia za tydzień - napisał na Instagramie Kamil Stoch ujawniając prawdę na temat zagranicznych skoczków, którzy łamią sobie język próbując wymówić nazwę miejscowości położonej w województwie śląskim. To wywołało oczywiście lawinę prześmiewczych komentarzy. - A co by było, gdyby zawody były w Szczebrzeszynie - napisała pod postem skoczka jedna z fanek, co Kamil Stoch postanowił skomentować emotikoną płaczącą ze śmiechu.