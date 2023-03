Kuriozum na MŚ w Planicy. FIS zmienił wyniki konkursu po kilkudziesięciu godzinach, kluczem była polska interwencja

Najlepsi skoczkowie świata stoczą walkę o medale na dużej skoczni w piątek (3 marca), ale rywalizację na Bloudkovej Velikance w Planicy mają już za sobą kobiety. W środę po raz ostatni pojawiły się na starcie podczas tegorocznych MŚ i będzie to długo wspominane. Wszystko za sprawą wpadki organizatorów, którzy przyjęli błędny przelicznik za obniżoną belkę i wpłynęli na przebieg konkursu. Nie umknęło to polskim statystykom, którzy natychmiast wyłapali nieprawidłowości. Temat przedstawiony przez Tomasza Golika podłapał dziennikarz TVP Sport, Michał Chmielewski, który doprowadził do spotkania z delegatem technicznym FIS. Na tym spotkaniu dokładnie sprawdzono i przeliczono protokoły, po czym wyszło, że Polacy mają rację. Hubert Mathis obiecał zrewidowanie wyników i po kilku godzinach stało się to faktem!

Kuriozum na MŚ w Planicy. FIS zmienił wyniki konkursu po kilkudziesięciu godzinach

Na stronie FIS pojawił się już poprawiony raport, w którym przelicznik za obniżenie belki wynosi prawidłowe 5,1 pkt, a nie liczone w trakcie konkursu 5,3 pkt. Ta różnica nie wpłynęła na wyniki, wobec czego błąd został naprawiony bezboleśnie. Złoto wywalczyła Alexandria Loutitt z Kanady, srebro trafiło do Maren Lundby, a brąz zdobyła Katharina Althaus. 0,2 pkt różnicy miały jednak wpływ na przebieg konkursu, ponieważ po pierwszej serii Loutitt i Lundby były sklasyfikowane ex aequo, a Norwekża powinna przegrywać z Kanadyjką.

Delegat FIS obiecał też publicznie odnieść się do zamieszania ze szczegółami. Taką wiadomość przekazał Chmielewski, który nie ukrywał zadowolenia ze skutecznej interwencji polskiej strony. Pozostaje mieć nadzieję, że była to ostatnia wpadka jury na MŚ w Planicy i piątkowy konkurs mężczyzn, a także sobotnia drużynówka przebiegną bez kłopotów.

Tak jest, haha! 🔥 Wielkie gratulacje dla @Tomek1Golik - gdyby nie twoja wnikliwość, nie byłoby dowodów dla FIS. Korekta wyników MŚ po dobie - było tak już kiedyś? 😄ps. jutro delegat obiecał wytłumaczyć publicznie całe zamieszanie ze szczegółami.#skijumping #Planica2023 https://t.co/onsdzqrgDK— Michał Chmielewski (@chmiielewski) March 2, 2023