i Autor: East News Kamil Stoch, Andreas Wellinger i Robert Johansson - medaliści igrzysk olimpijskich

Ski jumping

Legenda skoków narciarskich straci miejsce w reprezentacji. Cios dla kibiców! Kochają go od lat

Choć do rozpoczęcia nowego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich jeszcze ponad cztery miesiące, to już pełną parą rozpoczęły się przygotowania najlepszych. Do pracy wrócili Polacy, również Norwegowie. Jeden z najbardziej znanych skoczków w Norwegii nie znalazł się w kadrze na nowy sezon. Pominiętym okazał się Robert Johansson.