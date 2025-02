Rywal Binkowskiego mocno zapowiada: Będę się bił do końca! Dziennikarz Tomasz Majewski przeszedł przez piekło

Artur Binkowski przyznał się do przemocy domowej. Przeprosił żonę za wyrządzone krzywdy. "Mój liść też waży...". Ważne słowa do synów

Artur Binkowski ostatnią walkę stoczył w kwietniu 2014 roku, ale już 8 lutego na gali FAME 24 wraca, aby zmierzyć się z dziennikarzem Tomaszem Majewskim. - Zabiegałem o to, żeby była to inna formuła niż boks. Bardzo mi na tym zależało, bo wiadomo jakie są moje atuty, a jakie Artura Binkowskiego. Ale tam był opór materii i bardzo szybko zdałem sobie sprawę, że albo zrobimy to w boksie, albo nie będzie walki - powiedział "Super Expressowi" rywal popularnego "Orła Białego".

Majewski już w dzieciństwie zaczął trenować judo, a następnie karate, boks i kick-boxing. Pchnęły go do tego trudne zajścia po przeprowadzce ze wsi do miasta. - Historia, która zaprowadziła mnie do sportów walki... Myślę, że jest zbyt drastyczna, żeby ją opowiadać. Może kiedyś spróbuję ją do końca opowiedzieć, naprawdę było to dość traumatyczne doświadczenie - zaczął.

- Zacząłem bardzo wcześnie. Pochodziłem z prostej wsi, gdzie nie było więcej niż kilkadziesiąt osób, a w dzieciństwie nagle przywieziono mnie z pasterskiej rodziny do miasta, w którym żyło ileś tysięcy osób. Trafiłem niestety na najbardziej zakazaną dzielnicę. Dzieciaki od razu obrały sobie cel i doszło do sytuacji takiej, że zdałem sobie sprawę, że żeby przetrwać trzeba coś robić, trzeba trenować, trzeba być silniejszym - wspominał swoje początki.

W wieku 20 lat porzucił myśli o karierze i został trenerem. - Już wcześniej często powierzano mi zajęcia, bo potrafiłem szarpnąć młodych ludzi do wysiłku. Powiedziałem w końcu trenerowi, że nie będę pięściarzem, bo już jest za późno i tak się zaprzyjaźniliśmy, że każdy weekend spędzaliśmy nad kasetami, które ściągaliśmy ze Stanów. Mike Tyson, Dennis Alexio, Rob Kaman... Oglądaliśmy to i analizowaliśmy - tłumaczył dziennikarz.

Jego konflikt z Binkowskim zaczął się na stopie światopoglądowej. - Nikt nie ma w Polsce prawa bić dziennikarza za poglądy. Dla mnie to było bardzo ważne przesłanie w kontekście tego jego straszenia, krzyczenia i próby zastraszenia mnie jako dziennikarza, więc się postawiłem i nie odpuszczę. Na pewno nie stchórzę, nie zasłonię się i nie będę czekał na najniższy wymiar kary. Będę bił się do końca - zaznaczył Majewski, dla którego walka kończy temat "Orła Białego" raz na zawsze.

- Nie będziemy żadnymi przyjaciółmi, nie będziemy już prawdopodobnie nigdy po tym rozmawiać. Po prostu załatwimy to i się rozejdziemy. Życzę mu, żeby nie rozstrzygał wszystkich konfliktów przez agresję - podsumował kończący w tym roku 60 lat zawodnik gali FAME 24.

