Valencia - FC Barcelona RELACJA NA ŻYWO: Wynik live ćwierćfinału Pucharu Króla 6.02.2025

Valencia - FC Barcelona 0:0

Bramki:

Kartki:

Valencia:

Barcelona:

Na żywo Valencia - FC Barcelona Witamy w relacji na żywo z meczu Valencia - FC Barcelona w ćwierćfinale Pucharu Króla! Początek spotkania o 21:30.

Valencia - FC Barcelona to ostatni ćwierćfinał trwającej edycji Pucharu Króla. We wtorek awans do półfinału wywalczyło już Atletico Madryt, a w środę Real Madryt, który w doliczonym czasie gry strzelił zwycięskiego gola na 3:2 z Leganes. Pucharowe męczarnie "Królewskich" nie mają jednak znaczenia wobec awansu, o który w czwartek zagra Barcelona. Wcześniej trzeciego półfinalistę wyłoni mecz Real Sociedad - Osasuna, ale oczy polskich kibiców będą zwrócone na Walencję.

Valencia - Barcelona na żywo wynik. Relacja live z ćwierćfinału Pucharu Króla

Na Estadio Mestalla drużyna Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego zagra o półfinał Pucharu Króla, a dwaj Polacy mogą odegrać kluczowe role. Hansi Flick już oficjalnie potwierdził, że Polak jest jego pierwszym bramkarzem, chociaż nie można wykluczyć, że akurat pucharowe rozgrywki przypadną Inakiemu Peni. Hiszpanie spodziewają się jednak, że przeciwko Valencii i tak zagra Szczęsny. Żadnych wątpliwości nie budzi występ Lewandowskiego, który jako najlepszy strzelec drużyny ma poprowadzić ją w tym sezonie do triumfów. Pierwszy z trzech ostatnich kroków musi wykonać właśnie dzisiaj!