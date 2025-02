i Autor: Cyfrasport Kamil Stoch

Pomóż i licytuj!

Możesz mieć kombinezon Kamila Stocha z autografem! Trwa licytacja w słusznej sprawie

Kamil Stoch wrócił do walki o punkty Pucharu Świata. Na skocznię, do której musi mieć słabość. To właśnie w Sapporo oddał jeden z najlepszych skoków w karierze. Rekord 148,5 metra, bity w 2019 roku, dalej budzi wielkie wrażenie. Mamy dla Was ciekawą propozycję. Możesz zostać właścicielem jednego z kombinezonów mistrza. I to z autografem. Zapraszamy do licytacji. Link w artykule.