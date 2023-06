Na takie informacje o Dawidzie Kubackim czekali wszyscy kibice. To już potwierdzone. Stanie przed wielką szansą

Chwile grozy pięknej zawodniczki. Udawała martwą, żeby uniknąć śmiertelnego ataku. To się nie mieści w głowie

Końcówka ubiegłego sezonu w Pucharze Świata w skokach narciarskich na długo zapadnie w pamięci Dawida Kubackiego. I to nie za sprawą rywalizacji, czy osiąganych sukcesów, a z powodów osobistych. Tuż przed zakończeniem zmagań nadeszły fatalne informacje o Marcie Kubackiej. Żona skoczka narciarskiego w poważnym stanie trafiła do szpitala i zmagała się z problemami kardiologicznymi. Dawid Kubacki zrezygnował ze startów i wrócił do Polski.

Na takie informacje i Dawidzie Kubackim czekało wielu. Jest potwierdzenie

Stan Marty Kubackiej był na tyle poważny, że zastanawiano się, czy skoczka zobaczymy jeszcze podczas rywalizacji. Obecnie z żoną reprezentanta Polski jest już zdecydowanie lepiej, a sam zawodnik mógł wrócić do treningów. Potwierdzeniem tego, że sytuacja u Dawida Kubackiego uległa znacznej poprawie jest lista ogłoszonych skoczków, którzy wystąpią na Igrzyskach Europejskich. Wśród nich jest właśnie Kubacki.

Będzie to kolejna szansa dla zawodnika na duży sukces. Oprócz Kubackiego w kadrze znaleźli się: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek i Kacper Juroszek. Rywalizacja na skoczni w ramach Igrzysk Europejskich odbędzie się 28 czerwca na obiekcie średnim, a w dniach 30 czerwca - 1 lipca zmagania przeniosą się na Wielką Krokiew.

Prezentujemy reprezentację kobiet i mężczyzn w skokach narciarskich na Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023 🇵🇱➡️Każda z reprezentacji ma prawo wystawienia w zawodach indywidualnych 5⃣ zawodników. W naszej drużynie planowana jest wymiana zawodników pomiędzy konkursami. pic.twitter.com/rUV2G4H0ol— Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) May 31, 2023