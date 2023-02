i Autor: Andrzej Lange

Narciarskie MŚ w Planicy. Ósemka na miarę stypendium

Niedziela nie przyniosła kolejnych sukcesów polskim narciarzom w mistrzostwach świata w Planicy. Dwa zespoły wywalczyły jednak tzw. punktowane lokaty, co ma wpływ na ich codzienne dochody. Oznacza to bowiem prawo do otrzymywania stypendium sportowego (kadrowego), przyznawanego przez ministra sportu.