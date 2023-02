O której godzinie SKOKI DZISIAJ sobota 25 lutego 2023 MŚ Planica O której dzisiaj skoki w sobotę 25.02.2023

Spis treści

Pięciu Polaków awansowało do sobotniego konkursu na normalnej skoczni w Planicy podczas mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym. Kwalifikacje wygrał Słoweniec Anze Lanisek, a narzekający na ból pleców Dawid Kubacki był ósmy. Piotr Żyła był 10., Kamil Stoch 11., Paweł Wąsek 15., zaś Aleksander Zniszczoł 23. Na sobotę zaplanowano konkurs indywidualny mężczyzn.

To była największa zagadka ostatnich kilkudziesięciu godzin. Czy Dawid Kubacki będzie w stanie skoczyć w kwalifikacjach. Skoczył w nich, a nawet w serii próbnej. Wicelider Pucharu Świata zajął ósme miejsce w piątkowej serii kwalifikacyjnej i bardzo szczegółowo opowiedział nam, że prawdziwy dramat był naprawdę blisko. – Martwiłem się, czy będę w stanie skakać w tym tygodniu, a nawet w następnym – powiedział. Ostatnie dni dla Kubackiego były naprawdę trudne. Od środy (może nawet wcześniej?) zaczął odczuwać ból w plecach. Ból, który mógł nawet paraliżować. Pod znakiem zapytania stał jego występ w piątkowych kwalifikacjach, a co za tym idzie – w sobotnim konkursie. Czy Kubacki jest zdrowy? – Zdrowy na umyśle może - zaśmiał się Kubacki. - Na ciele? Nie jest źle. To że zjawiłem się na skoczni i byłem w stanie skakać, to najlepszy wyznacznik tego, co się dało poprawić. Dwa dni temu nie byłem w stanie chodzić. Jestem zadowolony, że byłem w stanie tutaj być, oddać dwa skoki i nie działo się nic strasznego. To dla mnie kluczowe – powiedział po kwalifikacyjnym skoku na odległość 95 m.

Późnym wieczorem okaże się, czy Dawid Kubacki odbędzie kolejną serię badań i zajęć z fizjoterapeutą. Jak sam mówi, jego plecy potrzebują odpoczynku, a poprawa jest spora. – Sprawdzimy, czy te plecy bardziej wymagają jakiegoś masażu, czy może jednak dać im spokój i może on niech się same zregenerują. Poprawa jest spora. Na początku było bardzo źle i bardzo się martwiłem o to, czy będę mógł skakać w tym tygodniu, a nie wiem czy nawet w przyszłym. To było aż tak mocne. Na drugi dzień udało mi się stanąć na nogach i jakoś poruszać. Co prawda jak „kulawik”, ale się dało chociaż dojść na śniadanie – dodał.

Dawid Kubacki przeszedł badania przed skokami w Planicy! Piekielnie ważne wieści o stanie zdrowia polskiego skoczka

Dawid Kubacki był nawet na specjalnej wizycie w Austrii, gdzie spędził dwie godziny pod okiem kolejnego doktora. Z czuciem na skoczni nie jest jeszcze do końca dobrze. – Jest na pewno zmienione, bo jestem oklejony taśmami od stóp do głów. To zmienia czucie. Chciałem skoczyć na 70-80 proc. Złapać czucie i sprawdzić, czy wszystko jest okej. Poranny rozruch był dobry, rezonans wykazał, że układy kostne i stawowe były w porządku, okazało się, że problem tkwi w mięśniu. To jest o tyle bezpieczna sytuacja, że bardziej się nie popsuje. Może ból paraliżować, ale na skoczni to się nie działo - powiedział Kubacki.

Na sobotę 25 lutego 2023 zaplanowano sobotni konkursu mężczyzn w MŚ w Planicy. Początek pierwszej serii o godzinie 17. Transmisja TV z kwalifikacji na Eurosporcie 1 oraz online w Playerze.