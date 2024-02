i Autor: Adam Nocoń/Super Express

Pamiętacie go?

Odjęło nam mowę, kiedy dowiedzieliśmy się, co po karierze zaczął robić Wojciech Skupień. Kolega Adama Małysza ze skoczni nie miał lekko, musiał zakasać rękawy

Życie po karierze sportowej nie zawsze jest usłane różami, o czym doskonale przekonał się Wojciech Skupień. Kolega Adama Małysza ze skoczni po odstawieniu nart musiał wziąć się do normalnej pracy, nie związanej ze sportem. Wojciech Skupień nie marudził jednak i robił to, co trzeba.