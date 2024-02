i Autor: X/AleksanderKilde Aleksander Aamodt Kilde w szpitalu

Dramat słynnego alpejczyka

Potwornie poharatany narciarz apeluje o większe bezpieczeństwo w PŚ. I nie wie czy wróci na stoki w pełni sił

PAP | mż 16:18

Jeden z najlepszych narciarzy świata, norweski alpejczyk Aleksander Aamodt Kilde, który w połowie stycznia miał ciężki wypadek na trasie zjazdu, zaapelował do władz Pucharu Świata, by konsultowały z narciarzami kwestię organizacji i programu zawodów, co miałoby pomóc uchronić ich przed urazami. Sam doznał poważnych obrażeń.