i Autor: East News Stefan Horngacher

Zapowiedź trenera

Stefan Horngacher wkońcu zbrał głos. Podkreślił to z wielką dosadnością. Polacy muszą się mieć na baczności

dko 22:00 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Najbliższy piątek będzie pierwszym dniem zmagań podczas nowego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Wówczas odbędą się kwalifikacje do konkursu indywidualnego w Kuusamo. Tradycyjnie już wśród kandydatów do najważniejszych trofeów i do walki o najwyższe cele jest reprezentacja Niemiec. Szkoleniowiec naszych zachodnich sąsiadów, Stefan Horngacher zdradził, jaki ma plan na początek sezonu.