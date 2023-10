Tak mieszka Dawid Kubacki. Ten szczegół w domu lidera polskich skoczków wielu może zaskoczyć

Polscy skoczkowie narciarscy przygotowują się już w pocie czoła do kolejnego sezonu Pucharu Świata, podczas którego znów będą walczyć z najlepszymi zawodnikami na świecie i już można zakładać, że nie będzie to łatwa przeprawa. Podopieczni trenera Thomasa Thurnbichlera mają również jeszcze trochę czasu na to, aby nacieszyć się swoimi rodzinami i domami zanim kolejne wyjazdy sprawią, że w swoich posiadłościach będą jedynie bywać od czasu do czasu. Dawid Kubacki zrobił jednak wszystko, aby jego rodzina czuła się bezpiecznie i komfortowo w ich wspólnym domu, który wiele osób może zaskoczyć.

Tak wygląda dom Dawida Kubackiego. Lider polskich skoczków ma piękną posiadłość

Urodzony w Nowym Targu, a mieszkający od dziecka w Szaflarach niedaleko Zakopanego skoczek bardzo ceni swoją prywatność i raczej rzadko chwali się w mediach społecznościowych swoją posiadłością, od czasu do czasu przemycając jednak na kolejnych zdjęciach fragmenty swojego domu, dzięki czemu jego fani mogą zobaczyć chociaż skrawek jego życia prywatnego oraz tego, jak mieszka rodzina Kubackich. Na materiałach, które publikował w sieci skoczek doskonale jednak widać, że zarówno on, jak i jego żona lubią domowy styl, który przepełniony jest klimatem drewna i jego imitacją, co bez wątpienia nadaje mieszkaniu uroku. Zobaczcie, jak mieszka Dawid Kubacki zaglądając do galerii zdjęć poniżej!