i Autor: Damian Klamka/East News

Zagrał w otwarte karty

Thomas Thurnbichler przyznał się do poważnego błędu! To przez niego Polacy skakali słabo w Bad Mitterndorf?

Polscy skoczkowie nie uznają weekendu w Bad Mitterndorf do udanych. Jedynie Piotr Żyła skakał na takim poziomie, do jakiego przyzwyczaił nas w tym sezonie. Pozostali Polacy rozczarowali. Czy winę w tym miał także Thomas Thurnbichler? Trener naszej kadry... przyznał się do błędu na antenie Eurosportu. Czy dlatego Biało-czerwoni nie stanęli w Bad Mitterndorf na podium?