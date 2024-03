Thurnbichler wściekł się nie na żarty. Sytuacja doprowadziła go do wrzenia. Grzmi w mediach

Przyszłość Stefana Horngachera niemal przesądzona. To może się stać nagle. Austriak przerwał milczenie

Co dalej?

Sobotnie loty miały rozpocząć się o godzinie 16:00. Konkurs stał pod znakiem zapytania od samego rana, bowiem prognozy pogody zapowiadały silny wiatr. Przewidywania meteorologów znalazły niestety odzwierciedlenie w rzeczywistości, wokół obiektu w Vikersund pojawiały się porywy wiatru do 13 m/s. W tych warunkach jury kilkakrotnie przekładało rozpoczęcie zawodów. Wiatr nie osłabł i zawody musiały zostać odwołane. W odpowiedzi w Vikersund wprowadzono nowy plan zawodów.

Dyrektor Pucharu Świata Sandro Pertile zapowiedział, że niedziela będzie intensywnym dniem dla skoczków. Najpierw konkurs złożony z jednej serii (w zamian za brak sobotnich zmagań), który rozpocznie się o godz. 11:05, a o godz. 15:30 zawody złożone (zgodnie z planem) z trzech serii konkursowych.

Pomysł przeprowadzenia jednej dodatkowej serii w niedzielę wzbudził wiele obaw. Nie podoba się to między innymi Thomasowi Thurnbichlerowi, który przed kamerami TVN stwierdził, że taki finał Raw Air to duża niedogodność dla i tak już zmęczonych zawodników.

- Nie sądzę, żeby to było konieczne. Zbliżamy się już do końca sezonu i startujemy w dwóch konkursach jednego dnia z długą przerwą, podczas której nie możemy nawet wrócić do hotelu. Ale jeśli jury tak zdecyduje, damy z siebie wszystko - powiedział Austriak.

W niedzielę w pierwszym konkursie weźmie udział czterech Polaków: Aleksander Zniszczoł, Dawid Kubacki, Piotr Żyła oraz Kamil Stoch. Liderem cyklu jest Austriak Stefan Kraft - 1566,8 pkt, który wyprzedza Słoweńca Petera Prevca - 1518.

