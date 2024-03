Adam Buksa może pogrążyć Fernando Santosa. Turcy zaczynają mieć go dość

Jan Tomaszewski podsumował powołania do reprezentacji Polski! Jasna opinia, nie pozostawił wątpliwości

Adam Buksa jest jednym z czterech napastników powołanych przez Michała Probierza na marcowe zgrupowanie. Buksa w końcu się przełamał, bowiem od miesiąca czekał na gola. Ostatni raz do siatki trafił 17 lutego w meczu z Istanbulsporem. Jego strzelecki zastój trwał ponad 350 minut. Przełamanie przyszło w meczu z Beşiktaşem. Buksa dostał od kolegów szansę na wykorzystanie rzutu karnego i jej nie zmarnował, choć niewiele brakowało, by Mert Gunok obroniłby strzał polskiego napastnika. Jednak piłka prześlizgnęła się przez ręce bramkarza Besiktasu.

Piłkarze ze Stambułu przegrywali 0-2 z Antalyasporem, ale po golu Buksy do siatki trafił Ernest Muci. Były piłkarz Legii Warszawa perfekcyjnie wykończył błyskawiczny kontratak.

Fatalna seria

Besiktas przegrał u siebie 1:2, co oznacza trzecią z rzędu porażkę. Taka seria z pewnością nie pomoże Fernando Santosowi, który objął zespół w styczniu. Po fatalnej przygodzie z reprezentacją Polski, teraz klapą może okazać się praca w Turcji. To już nie jest zmartwienie Buksy, który do strzelenia 13 goli potrzebował 27 spotkań. Dołożył też dwie asysty.