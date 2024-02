To robi Marcelina Ziętek pod nieobecność Piotra Żyły. Ręce jej nie odpoczywały, wielu by się poddało. mamy zdjęcie!

Nowy do Sapporo

Marcelina Ziętek robi to pod nieobecność Piotra Żyły. Znalazła sobie wymagające hobby!

Nie da się ukryć, że Ziętek od dawna wzbudza wielkie zainteresowanie mediów. Z jednej strony fani żyją kulisami jej życia prywatnego i związkiem z Piotrem Żyłą, a z drugiej, to sama artystka uwielbia wzbudzać kontrowersje i robi to za pomocą wyjątkowo mocnych publikacji na swoich mediach społecznościowych, które wzbudzają niemałe emocje i prezentują ją chociażby w kusych strojach kąpielowych i odważnych pozach. Czasami gwiazda pokazuje także inne szczegóły ze swojego życia i tym razem pokazała, co robi, kiedy skoczek przebywa na zawodach Pucharu Świata.

Marcelina Ziętek ma wymagające hobby! Niejeden by się poddał!

Okazuje sie, że wielką pasją Ziętek stały się puzzle i to właśnie układaniem zjawiskowych obrazów gwiazda zajmuje się, kiedy jej ukochany przebywa na zawodach w skoki narciarskie. Na najnowszej publikacji na Instagramie gwiazda pokazała, jak układa "Pocałunek" Gustava Klimta i jak sama przyznała, nie było to wcale łatwe! Podejrzewała ona bowiem, że brakowało jej elementów, na całe szczęście, było to tylko złudzenie.

- Jednak nie brakowało. A wątpiłam z 4 razy, czy są wszystkie - napisała Marcelina Ziętek.