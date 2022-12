i Autor: Cyfra Sport Andreas Wellinger

Niepokojące doniesienia

Upadek skoczka w Titisee-Neustadt! Andreas Wellinger przyprawił wszystkich o ciarki. Ważne wieści

Puchar Świata w skokach narciarskich przenosi się do Titisee-Neustadt. Andreas Wellinger przyprawił obserwujących zmagania ludzi o ciarki. Wszystko po upadku, do którego doszło podczas jednego z treningów. Na całe szczęście wszystko wskazuje na to, że zawodnikowi nic się nie stało. Opuścił zeskok o własnych siłach.