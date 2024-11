Tak wygląda praca Igi Świątek z nowym trenerem. Dziennikarz ujawnia, nie ma wątpliwości co do planu Belga

W tym roku obowiązuje nowa formuła turnieju Billie Jean King Cup. Już nie fazy grupowej, tylko gra się od razu „na noże’, w pucharowej drabince, w której przegrywający od razu odpada. Jeśli Polki wygrają z Hiszpankami, trafią w ćwierćfinale czekają rozstawione z dwójką Czeszki. Przypomnijmy, że w składzie Polski poza Świątek znalazły się: Magdalena Fręch, Magda Linette, Maja Chwalińska i Katarzyna Kawa. Natomiast Daria Abramowicz jest członkinią sztabu drużyny narodowej na BJKC.

Iga Świątek jest już w Maladze! Na lotnisku witała ją legenda! WIDEO

Jak wiadomo, w 2022 i 2023 r. Iga Świątek nie zagrała w tym turnieju, bo jego termin kolidował z rozgrywanymi na drugim końcu świata WTA Finals. Tym razem już kilka tygodni temu zapowiedziała, że wesprze reprezentację.

– To jest zupełnie inny turniej, bo gramy w nim dla drużyny i dla Polski. To wiąże się z dużo większą odpowiedzialnością oraz wysiłkiem i emocjami. Zagramy z Hiszpankami, które będą miały za sobą wsparcie swojej publiczności. Na pewno nie będzie to łatwe starcie, tym bardziej, że nie ma tu fazy grupowej i porażka oznacza odpadnięcie z turnieju – powiedziała Magdalena Fręch.

Tak wygląda praca Igi Świątek z nowym trenerem

A co na to Daria Abramowicz, psycholog Igi Świątek, która znalazła się w składzie kadry w Maladze? Polski Związek Tenisowy pokazał nagranie z jej wypowiedzią przed imprezą w Hiszpanii.

Abramowicz: Trzeba dbać o relacje, mamy jeden cel

– Przed wszystkim staramy się wskazać mocne strony i zasoby, z których korzystamy w trakcie rywalizacji – powiedziała Daria Abramowicz o współpracy z drużyną polskich tenisistek. – Bo one są niezależne od tego, czy to jest mecz reprezentacyjny, czy to jest kolejny mecz w tourze tenisowym – podkreśliła psycholog Igi Świątek i dodała:

Aryna Sabalenka wściekała się na Igę Świątek. Nie mogła się z tym pogodzić, cała irytacja wyszła na jaw

– Tam na korcie wszystko toczy się właściwie zawsze tak samo, siatka jest taka sama, linie także, w związku z tym skupiamy się po pierwsze na tym. Po drugie, na pewno narzędzia treningu mentalnego, które pomagają regulować napięcie w takim bieżącym momencie, techniki oddechowe, trening koncentracji. No i przede wszystkim też komunikacja i to, żeby dbać o relacje. Przyjeżdżamy tutaj jako zespół, mamy jeden cel. To fundamentalna cecha mistrzowskiego zespołu, ten spójny cel i ta idea – zakończyła Daria Abramowicz.