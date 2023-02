Finał Iga Świątek - Krejcikova TV Transmisja NA ŻYWO WTA Dubaj Gdzie oglądać finał Świątek - Krejcikova STREAM ONLINE LIVE 25.02.2023 Na jakim programie Iga Świątek mecz w TV dzisiaj

Iga Świątek już dzisiaj zagra w finale turnieju WTA w Dubaju. Rywalką Polki będzie Czeszka Barbora Krejcikova, która w znakomitym stylu ograła Amerykankę Jessicę Pegulę 6:1, 5:7, 6:0. Wcześniej w pierwszym półfinale Iga Świątek pokonała 6:4, 6:2 Amerykankę Coco Gauff i było to już szóste zwycięstwo naszej gwiazdy nad tą utalentowaną tenisistką, która ponownie nie znalazła sposobu na naszą gwiazdę. Gdzie oglądać finał Świątek w Dubaju?

Iga Świątek i Barbora Krejcikova ostatnio stoczyły niesamowity bój w finale turnieju WTA w Ostrawie. Po 3 godzinach i 17 minutach niesamowitej walki Czeszka pokonała liderkę rankingu 5:7, 7:6(4), 6:3. - Cóż, na pewno nie powiem wam, co będę robić, żeby znów ją ograć i jak ją pokonałem w Ostrawie - zaśmiała się teraz Krejcikova pytana o mecz z Igą Świątek. - Muszę powiedzieć, że to zawsze duże wyzwanie. Ale uwielbiam wyzwania. Spodziewam się, że będzie to naprawdę trudne, ponieważ Iga jest w świetnej formie i dobrze gra. Wierzę, że też gram dobrze. Myślę, że mogę znaleźć odpowiedni plan, wierzę, że mam szansę - dodała Krejcikova. Iga Świątek w Ostrawie przegrała pierwszy finał w karierze. Krejcikova jest jedyną tenisistką, której udało się ograć Polkę w meczu o tytuł. Teraz czas na kolejny finał Świątek - Krejcikova, tym razem w Dubaju.

Iga Świątek i Barbora Krejcikova grały ze sobą w sumie trzy razy. Pierwsze dwa mecze wygrała Polka. Najpierw pokonała Czeszkę 6:4, 6:2 w Miami Open 2021, a potem w tym samym roku ograła ją także 3:6, 7:6, 7:5 na drodze do pierwszego triumfu w Rzymie. Krejcikova to mistrzyni Roland Garros 2021. Potem miała duże problemy zdrowotne, ale widać, że odbudowała formę. W ćwierćfinale rozbiła w trzech setach Arynę Sabalenkę, mistrzynię Australian Open i wiceliderkę rankingu WTA. Niestety Iga Świątek w Dubaju walczy z przeziębieniem. Wczoraj była zakatarzona i zachrypnięta. - Nie wpływa to na moją zdolność do biegania i grę. Oczywiście do tej pory boli mnie gardło. To typowe. Jestem po prostu przeziębiona. Nie pierwszy raz podczas turniejów. Mam już doświadczenie - uśmiechała się Polka.

Iga Świątek zagra o tytuł w Dubaju po spektakularnym triumfie w Dausze. Niesamowita Polka obroniła tytuł w Katarze, demolując w finale 6:3, 6:0 Amerykankę Jessikę Pegulę. W całym turnieju WTA w Dausze straciła zaledwie... 5 gemów! Pobiła rekord należący od 1981 r. do legendarnej Chris Evert (7 straconych gemów). Natchniona i skoncentrowana Iga Świątek zaprezentowała znów poziom gry absolutnie nieosiągalny dla konkurentek. W trudnych warunkach (silny wiatr) zmiatała z kortu kolejne rywalki. W finale zrewanżowała się Peguli za przykrą porażkę (2:6, 2:6) w styczniowym United Cup. – Bardzo cieszę się, że cała praca, którą wykonujemy każdego dnia, przynosi takie efekty. Na pewno dam sobie czas na to, żeby cieszyć się tym tygodniem, bo dla mnie znaczy to dużo więcej, niż mogłoby się wydawać – podsumowała swój sukces Iga Świątek.

Iga Świątek rok temu odpadła szybo z turnieju w Dubaju. W 1/8 finału Polka uległa wtedy Łotyszce Jelenie Ostapenko (6:4, 1:6, 6:7) i była to jej ostatnia porażka przed niesamowitą serią 37 zwycięstw, która skończyła się dopiero w londyńskim Wimbledonie. Korty w Dubaju są nieco wolniejsze niż rok temu. Zmieniono też piłki. Wydaje się, że te zmiany powinny być korzystne dla Igi Świątek. - Zwykle jest tu znacznie bardziej sucho. Pamiętam, że w zeszłym roku korty były bardzo szybkie. Cieszę się, że w tym roku w końcu mamy te same piłki co w Australian Open, ponieważ każdego roku musieliśmy co tydzień dostosowywać i zmieniać piłkę, co było dla mnie dość głupie - stwierdziła rezolutnie Iga Świątek.

Mecz Iga Świątek - Barbora Krejcikova w finale turnieju WTA w Dubaju zaplanowano na sobotę 25 lutego 2023. Początek finału o godzinie 16 polskiego czasu. Transmisja TV z finału Świątek - Krejcikova w Dubaju na antenie Canal+ PREMIUM oraz online w usłudze Canal+ ONLINE.

