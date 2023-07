Hurkacz - Djoković TV Transmisja NA ŻYWO Wimbledon Gdzie oglądać mecz Hurkacz - Djoković STREAM ONLINE LIVE 9.07.2023 Na jakim programie Hurkacz w TV dzisiaj

Hubert Hurkacz już dzisiaj zagra z Novakiem Djokoviciem mecz w 4. rundzie Wimbledonu. To będzie wielkie święto polskiego tenisa. Najpierw na Korcie Centralnym w Londynie powalczy Iga Świątek, a zaraz po jej meczu zagrają Hurkacz i Djoković, główny faworyt do triumfu w Wimbledonie, 23-krotny mistrz turniejów wielkoszlemowych.

Hubert Hurkacz jeszcze nigdy nie zdołał pokonać Novaka Djokovicia, ale zawsze musi być ten pierwszy raz. Serb jest oczywiści zdecydowanym faworytem, ale w pomeczowym wywiadzie po zwycięstwie nad Stanem Wawrinką bardzo komplementował Polaka i stwierdził, że spodziewa się niezwykle ciężkiego spotkania. - Teraz gram z Hubertem Hurkaczem, który jest naprawdę świetnym specjalistą od gry na trawie. Ma niesamowicie potężny serwis i naprawdę długie ręce, więc muszę być świetnie przygotowany. Kiedy jest przy siatce, naprawdę ciężko go minąć. To bardzo ciężki rywal. Dwa lata temu wygrał tutaj z Rogerem Federerem na Korcie Centralnym, więc wie, jak rozgrywać wielkie mecze. Teraz koncentruje się wyłącznie na nim, na tym kolejnym wyzwaniu - powiedział Djokoviciem o Hurkaczu.

Hubert Hurkacz w tej edycji Wimbledonu nie stracił jeszcze seta. Do 4. rundy awansował, pokonując 7:6, 6:4, 6:4 Włocha Lorenzo Musettiego. Novak Djoković to 23-krotny mistrz turniejów wielkoszlemowych. W styczniu już po raz 10. wygrał Australian Open, a miesiąc temu triumfował w Roland Garros. W rankingu ATP Djoko zajmuje 2. miejsce, ale jest zdecydowanym faworytem do triumfu w Wimbledonie. Rywalizacja Hurkacz - Djoković zaczęła się w 2019 r. w Roland Garros, a gwiazdor z Belgradu wygrał wtedy 6:4, 6:2, 6:2. Zaraz potem pokonał Polaka również na Wimbledonie - 7:5, 6:7, 6:1, 6:4. Później było zwycięstwo Djokovicia 3:6, 6:0, 7:6 na korcie twardym w Paryżu (2021), a wrocławianin był wtedy dwie piłki od zwycięstwa. Potem Djoković ograł też Hubiego 6:3, 6:4 na mączce w Madrycie (2022). Ostatnio grali w Dubaju w 2023. Polak przegrał 3:6, 5:7 Czas na szósty mecz Hurkacz - Djoković, w Wimbledonie.

Hubert Hurkacz rok temu odpadł szybko wyleciał za burtę Wimbledonu. Apetyty były ogromne, bo Polak rok wcześniej doszedł w Londynie aż do półfinału, pokonując m.in. Rogera Federera i Daniiła Miedwiediewa. To był jego życiowy sukces. Teraz wrocławianin znów gra wspaniale, świetnie serwując. Widać, że poczuł się bardzo pewnie. Hurkacz bez straty seta zameldował się w 4. rundzie Wimbledonu. Przed zwycięstwem nad Lorenzo Musettim tenisista z Wrocławia pokonał 6:4, 6:4, 7:6(3) Brytyjczyka Jana Choinskiego. - Mam stąd wspaniałe wspomnienia. Uwielbiam trawę. Jeżeli będę grał swój dobry, agresywny tenis, to na pewno ta nawierzchnia będzie sprzyjała mojej grze - stwierdził Hurkacz w rozmowie z Polsatem Sport. - Jest to wyjątkowe dla mnie miejsce. Zawsze, gdy się tu wraca, odczuwa się ogromne emocje. Wracają fajne wspomnienia i czuć także ambicje związane z tym turniejem - dodał Hurkacz.

Mecz Hubert Hurkacz - Novak Djoković w 4. rundzie Wimbledonu zostanie rozegrany w niedzielę 9 lipca 2023. Początek meczu Hurkacz - Djoković ok. godziny 18.30-19.30 (trzeci mecz od godz. 14.30 po meczach Rublow - Bublik i Świątek - Bencic). Transmisja TV meczu Hurkacz - Djoković na antenie Polsatu Sport oraz online w usłudze Polsat BOX GO