Hurkacz - Kokkinakis TV Transmisja NA ŻYWO ATP Cincinnati Gdzie oglądać mecz Hurkacz - Kokkinakis STREAM ONLINE LIVE 15.08.2023 Hurkacz w TV dzisiaj

Hubert Hurkacz zaczyna walkę w turnieju ATP w Cincinnati, a rywalem Polaka będzie Australijczyk Thanasi Kokkinakis, który awansował do głównej drabinki w kwalifikacjach. Wrocławianin powalczy w Cincy zaraz po występie w Toronto, gdzie odpadł w 3. rundzie po kapitalnym i szalonym meczu z Carlosem Alcarazem, hiszpańskim liderem rankingu ATP.

Hubert Hurkacz w Cincinnati trenował już m.in. z Novakiem Djokoviciem. Walkę w Cincy zaczyna na 20. miejscu w rankingu ATP. Tak nisko nie był od mama 2021 r. Wrocławianin w Toronto bronił bardzo dużo punktów za ubiegłoroczny finał w Montrealu. Dlatego po porażce z Carlosem Alcarazem stało się jasne, że czeka go kolejny spadek. Rok temu Hurkacz odpadł w Cincinnati odpadł już po pierwszym meczu. Zaczynał wtedy od 2. rundy uległ 6:7, 7:6, 2:6 Amerykaninowi Johnowi Isnerowi.

Hubert Hurkacz i Thanasi Kokkinakis grali ze sobą dwa razy. Ostatni ich mecz był niezwykle zacięty i dramatyczny. Polak pokonał Australijczyka 6:7(10), 7:6(7), 7:6(6) w Miami Open 2023. Wcześniej zmierzyli się bardzo dawno temu, w 2018 r. w kwalifikacjach do małego turnieju w Atlancie. Wygrał wtedy Kokkinakis 6:2, 7:6. Turniej w Cincinnati to ostatni występ Hurkacza przed wielkoszlemowym US Open (28 sierpnia).

Mecz Hubert Hurkacz - Thanasi Kokkinakis w 1. rundzie turnieju ATP w Cincinnati zostanie rozegrany we wtorek 15 sierpnia 2023. Początek meczu Hurkacz - Kokkinakis ok. godziny 20.30-21.30 (trzeci mecz od godz. 17 po meczach Chaczanow - lucky loser i Evans - Musetti). Transmisja TV meczu Hurkacz- Kokkinakis w Cincinnati na antenie Polsatu Sport oraz online na Polsat BOX GO.