Iga Świątek do lata może zapomnieć o fotelu liderki rankingu WTA! Kiedy wyprzedzi Arynę Sabalenkę?

Iga Świątek w turniejach WTA 1000 w Dausze i Dubaju spisała się lepiej niż Aryna Sabalenka, która z obu odpadła bardzo szybko. Mimo to strata Polki do Białorusinki w poniedziałek urośnie do 1091 pkt, a przecież po Australian Open nasza gwiazda traciła już tylko 186 pkt. Na Bliskim Wschodzie raszynianka broniła jednak dużo więcej punktów wywalczonych przed rokiem niż jej rywalka z Mińska.

Czołówka rankingu WTA (24 lutego)

1. A. Sabalenka 9076 pkt

2. I. Świątek 7985 pkt

Niestety w marcowych turniejach w USA będzie podobnie. Przed nami dwie wielkie prestiżowe imprezy WTA 1000 - Indian Wells (5 marca) i Miami Open (18 marca). Tam rok temu Iga Świątek spisała się dużo lepiej niż Aryna Sabalenka. W Indian Wells Polka triumfowała (1000 pkt), a w Miami doszła do 4. rundy (120 pkt). Wyniki będącej wtedy w kryzysie Białorusinki to 4. runda Indian Wells (120 pkt) i zaledwie 3. runda w Miami (65 pkt).

Iga Świątek w marcowych turniejach (tzw. Sunshine Double) bronić będzie zatem w sumie 1120 pkt, a Aryna Sabalenka - tylko 185 pkt. Dlatego przy obecnej stracie Polki praktycznie niemożliwe jest, aby wróciła na tron po tych dwóch imprezach.

Nawet jeżeli Iga Świątek bardzo zbliży się do Aryny Sabalenki po amerykańskich turniejach (jej świetny występ i fatalny występ Białorusinki), to wiosną też będzie praktycznie niemożliwie, żeby odzyskać prowadzenie w rankingu. To dlatego, że zacznie się mączka, a turnieje na kortach ziemnych nasza gwiazda rok temu zdominowała w stopniu fenomenalnym. W sumie Iga Świątek na ulubionej nawierzchni wywalczyła w 2024 r. aż 4195 pkt (2000 Roland Garros, 1000 Madryt, 1000 Rzym i 195 Stuttgart). A Aryna Sabalenka - 1838 pkt (430 Roland Garros, 650 Madryt, 650 Rzym i 108 Stuttgart).

Potem zacznie się trawa, na której obie panie rok temu wywalczyły mało punktów. Iga Świątek wystąpiła tylko w Wimbledonie, w którym odpadła w 3. rundzie (130 pkt), a Aryna Sabalenka po ćwierćfinale w Berlinie (108 pkt) doznała poważnej kontuzji barku i z Wimbledonu się wycofała.

Dlatego walka o tron zacznie się pewnie dopiero latem i to pod warunkiem, że wiosna będzie w wykonaniu Igi Świątek znów udana. Na twardych kortach Polka nie dość, że nie będzie dużo bronić, to jeszcze z jej konta będą stopniowo znikać karne zera wlepione jej za nieobecność m.in. w Kanadzie, Chinach i obowiązkowych turniejach WTA 500. A Aryna Sabalenka zdobywała wtedy punkty masowo.

