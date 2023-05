Iga Świątek - Donna Vekić O której godzinie gra Iga Świątek WTA Rzym KIEDY gra Iga Świątek kolejny mecz w Rzymie 4. runda 1/8 finału poniedziałek 15.05.2023

Iga Świątek demoluje w Rzymie! 12 wygranych gemów z rzędu i awans do 4. rundy! WTA Rzym Świątek - Curenko WYNIK RELACJA NA ŻYWO

Iga Świątek już w poniedziałek zagra w 4. rundzie turnieju WTA w Rzymie (1/8 finału), a jej rywalką będzie Chorwatka Donna Vekić, która pokonała 2:6, 7:6, 6:2 Rosjankę Ludmiłę Samsonową. Wcześniej Polka rozgromiła 6:2, 6:0 Ukrainkę Łesię Curenko. Jest już PLAN GIER. Początek meczu Świątek - Vekić po godzinie 20.30 (nie wcześniej, może zagrać później). Poniżej więcej informacji.

Iga Świątek i Donna Vekić w Rzymie zagrają ze sobą po raz czwarty. Bilans tej rywalizacji to 3-0 dla Polki. Najpierw były dwa pamiętne boje Świątek z Vekić w 2020 r. Oba zacięte, ale wygrane przez Polkę w dwóch setach - 7:5, 6:3 w Australian Open i 6:4, 7:5 w Dausze. Trzeci mecz panie rozegrały pod koniec poprzedniego sezonu w San Diego. Iga Świątek wygrała wtedy 6:3, 3:6, 6:0. - Na pewno grają szybciej niż moje dwie poprzednie rywalki tutaj, więc będę musiała być na to gotowa - powiedziała Iga Świątek, pytana o kolejny mecz, nie wiedząc jeszcze, czy zagra z Vekić czy z Samsonową. - Zagramy wieczorem, więc warunki będą inne niż teraz. Będę musiała się do tego przyzwyczaić, ale radziłam już sobie z taką sytuacją w Madrycie - dodała Polka.

Donna Vekić ma 27 lat i 179 cm wzrostu. W rankingu WTA zajmuje 24. miejsce. W czasie meczu z Ludmiłą Samsonową korzystała z przerwy medycznej, a to spotkanie na pewno kosztowało ją dużo sił. Efektowna blondynka już w wieku 16 lat przebiła się do Top-100 rankingu WTA. - Wtedy zaczęło się prawdziwe szaleństwo. Zainteresowanie chorwackich mediów mnie przerosło, tym bardziej, że kiedy wpadłam w dołek formy, zaczęły pisać o mnie przykre rzeczy. Potrzebowałam kilka lat żeby oswoić się z tym wszystkim - zwierzała się Donna, która długo nie potrafiła odnaleźć się w seniorskim tenisie. Grała słabo i znana była głównie jako dziewczyna starszego od niej o 11 lat Stana Wawrinki (rozstali się w burzliwej atmosferze).

Iga Świątek w Rzymie ma szansę dokonać kolejnej niezwykłej rzeczy. Jeżeli liderka rankingu znów podbije stolicę Italii, po raz pierwszy w karierze wygra te same zawody trzy razy. Bilans Igi w Rzymie w ostatnich dwóch edycjach to 11 zwycięstw, tylko jeden przegrany set (z B. Krejcikovą) i... mnóstwo spałaszowanego tiramisu, którym Polka świętowała w Wiecznym Mieście swoje sukcesy. W wielkich finałach wręcz demolowała słynne rywalki - 6:0, 6:0 z Karoliną Pliskovą (2021) i 6:2, 6:2 z Ons Jabeur (2022). Za burtą turnieju WTA w Rzymie są już m.in. Aryna Sabalenka (nr 2), Jessica Pegula (nr 3), Ons Jabeur (nr 4 i Caroline Garcia (nr 5).

Iga Świątek uwielbia grać w Rzymie. Korty ziemne na Foro Italico są bardzo wolne, co pasuje polskiej Królowej Mączki, która w trakcie wymian ma więcej czasu na wygenerowanie swoich potężnych top-spinowych uderzeń, zabójczych na tej nawierzchni. - Lubię tutaj grać - podkreśla Polka. - W Rzymie korty są dużo wolniejsze niż w innych turniejach. Trzeba być bardziej cierpliwym, bo wymiany są dłuższe. Można odnieść wrażenie, że nie grasz tak szybko, jak byś mógł, ale to nieprawda - analizuje Iga, która na mączce bardzo umiejętnie konstruuje punkty, konsekwentnie spychając rywalki do defensywy i dominując nie tylko dzięki sile uderzeń, ale również świetnemu poruszaniu się na śliskiej nawierzchni.

Mecz Iga Świątek - Donna Vekić w 4. rundzie turnieju WTA w Rzymie zostanie rozegrany w poniedziałek 15 maja 2023. Początek meczu Świątek - Vekić po godzinie 20.30 (nie wcześniej, piąty mecz od godz. 11). Transmisje TV z turnieju WTA w Rzymie na antenie Canal+ Sport.