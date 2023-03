Iga Świątek KIEDY gra 3. runda Indian Wells DRABINKA Z KIM gra Iga Świątek kolejny mecz rywalka Igi Świątek

Iga Świątek na otwarcie rywalizacji w Indian Wells rozgromiła Amerykankę Claire Liu. Polska tenisistka broni w Kalifornii tytułu i aż 1000 punktów w rankingu. Iga Świątek kolejny mecz zagra w poniedziałek. W 3. rundzie Indian Wells jej rywalką będzie Bianca Andreescu lub Peyton Stearns. Kanadyjka i Amerykanka zagrają w niedzielę nad ranem polskiego czasu.

Iga Świątek rok temu wygrała turniej w Indian Wells, pokonując w finale Marię Sakkari. Po tym triumfie Polka została wiceliderką rankingu, a zaraz potem - po abdykacji Ashleigh Barty - wspięła się na sam szczyt. Teraz nasza gwiazda broni tytułu. - Szczerze mówić zanim objęłam prowadzenie w rankingu, to w ogóle sobie tego nie wyobrażałam. Nie wiedziałam jak to wygląda na tym szczycie - powiedziała Iga Świątek w czasie konferencji prasowej w Indian Wells. - W ubiegłym sezonie miałam takie momenty, kiedy myślałam sobie, że już tyle osiągnęłam i jest to sygnał, kiedy mogę grać z dużą wolnością. Nie przejmować się rekordami, osiągnięciami, bo to wszystko już mam. Ale to tak nie działa. Jesteśmy bardzo ambitni i pracujemy, aby cały czas wygrywać i poprawiać się jako sportowcy. Więc wciąż czuję presję, ale to część tej pracy. Czasami ta presja jest większa, czasami mniejsza, ale trzeba z nią funkcjonować - dodała Iga Świątek.

Iga Świątek mecz w 3. rundzie turnieju w Indian Wells zagra w poniedziałek. Rywalką Polki będzie Bianca Andreescu (Kanada) lub Peyton Stearns (USA). Transmisje TV z turnieju WTA w Indian Wells na antenie Canal+ Sport. PONIŻEJ DRABINKA turnieju WTA w Indian Wells

Main draw at Indian Wells (WTA 1000), where Iga Swiatek and Aryna Sabalenka are the top seeds. pic.twitter.com/7bjl0hEyIA— WTA Insider (@WTA_insider) March 7, 2023