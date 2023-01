Iga Świątek - Niemeier O której godzinie gra Iga Świątek mecz dzisiaj Australian Open KIEDY Iga Świątek GODZINA meczu dzisiaj I runda AO 2023

Na żywo Iga Świątek - Jule Niemeier Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Mecz Igi nieco się opóźni. To dlatego, że niedawno skończył się poprzedni mecz, Rafy Nadala Piotr Sierzputowski, były trener Igi, w rozmowie z Eurosportem zdradził, że widział trening Jule Niemeier w Melbourne i Niemka wydaje się być w gorszej formie niż kilka miesięcy temu, gdy grała z Polką w US Open Jednego Polaka w II rundzie już mamy. Hubert Hurkacz kilka godzin temu pokonał w bardzo dobrym stylu Pedro Martineza. TUTAJ RELACJA Z TEGO MECZU Iga Świątek zagra na Rod Laver Arena, głównej arenie Australian Open Jeżeli Iga Świątek pokona Jule Niemeier, w II rundzie AO zagra z Kolumbijką Camilą Osorio (nr 84). TUTAJ DRABINKA KOBIET Iga Świątek w czasie dzisiejszego treningu Pre match practice, was scheduled after 5pm. pic.twitter.com/aaNOjJaoll — 2_arms (@2_arms_) January 16, 2023 Rafael Nadal właśnie awansował do II rundy. Zatem Iga Świątek zacznie zgodnie z planem. Tuż po godzinie 9 Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Jule Niemeier w I rundzie Australian Open 2023. Początek meczu o godzinie 9 rano polskiego czasu

Iga Świątek zaczyna dzisiaj walkę w Australian Open, a w I rundzie zagra z Niemką Jule Niemeier. - Grałam z Jule w US Open i każdy widział, jak intensywny i trudny był to mecz. Teraz też nie będzie łatwo, ale postaram się wykorzystać doświadczenie z tamtego spotkania – stwierdziła Iga Świątek. Kibice Polki pamiętają doskonale dramatyczną bitwę w Nowym Jorku, którą liderka rankingu stoczyła z tą Niemką w US Open. Iga Świątek długo miała problemy i przegrywała, ale Niemeier nie wytrzymała trudów tego boju i opadła z sił. Nasza tenisistka wygrała wtedy 2:6, 6:4, 6:0.

Iga Świątek w meczu z Jule Niemeier będzie oczywiście faworytką, ale to może być ciężkie spotkanie. Wysoka i potężnie zbudowana Niemka z Dortmundu (178 cm) zajmuje 68. miejsce w rankingu. W poprzednim sezonie sprawiła sensację na kortach Wimbledonu, gdzie doszła do ćwierćfinału. Jej atuty to bardzo mocny serwis i potężne uderzenia z głębi kortu. Ten sezon zaczęła jednak dość słabo, od dwóch gładkich porażek w United Cup. - Myślę, że takie losowanie to nie jest zła rzecz. Kluczowa będzie jej koncentracja. Po prostu Iga musi być gotowa wyjść na kort i zagrać swój najlepszy tenis już od pierwszej wymiany - analizuje Tim Henman. - Na pewno jak na I rundę nie ma łatwo, ale jeśli zrobi swoje i wygra, takie zwycięstwo może jej pomóc w kolejnych spotkaniach. A widzę w jej części drabinki kilka innych ciekawych nazwisk - dodał.

Iga Świątek ostatni mecz przed Australian Open przegrała. Uległa 2:6, 2:6 Jessice Peguli w meczu Polska - USA w United Cup. Po tym spotkaniu zalała się łzami. - Nikt nie lubi oglądać zawodniczek płaczących po porażce, ale to po prostu pokazuje, jak bardzo Idze zależy na kolejnych zwycięstwach i jak bardzo jest głodna następnych sukcesów. To, że reprezentowała swój kraj, też miało duże znaczenie - ocenił w rozmowie z "SE" Tim Henman, były brytyjski tenisistka, obecnie ekspert Eurosportu. - Przed turniejem Wielkiego Szlema najważniejsze jest, żeby Iga była w stu procentach zdrowa i w formie - dodał Tim Henman.

🎾 Time for the @AustralianOpen. 1st round tomorrow 🎾 Czas na #AustralianOpen. Jutro o 9.00 rano mój mecz pierwszej rundy pic.twitter.com/v16tue33MO— Iga Świątek (@iga_swiatek) January 15, 2023

Iga Świątek w sobotę wzięła udział w pokazowym treningu z Ashleigh Barty, a potem odpowiadała na pytania dziennikarzy w czasie konferencji prasowej. Mówiła o meczu z Jule Niemeier. Padło też pytanie o kontuzję - oficjalny powód rezygnacji z gry w turnieju WTA w Adelajdzie. - Wszystko dobrze, nie ma powodów do obaw. Nic złego się nie dzieje - uspokajała z uśmiechem liderka rankingu WTA. - Miałem tutaj całkiem solidne treningi. Cieszę się, że tu jestem i że mam dużo czasu, aby przyzwyczaić się do warunków i poczuć te korty. W wolnym czasie też było fajnie, a to zawsze dobra kombinacja – dodała Iga Świątek. - Grałam z Jule w US Open i każdy widział, jak intensywny i trudny był to mecz. Teraz też nie będzie łatwo. Ale z drugiej strony, każdy mecz w turniejach Wielkiego Szlema jest zawsze bardziej intensywny i stresujący niż w inne turniejach. Będę na to gotowa. Dobrze też, że grałyśmy ze sobą nie tak dawno temu, więc wiem, czego się spodziewać. Teraz wiem, jakie ona posyła piłki, ale ona ma to samo. Więc zobaczymy - dodała Polka.

Mecz Iga Świątek - Jule Niemeier w I rundzie Australian Open 2023 zostanie rozegrany w poniedziałek 16 stycznia. Początek meczu Świątek - Niemeier o godzinie 9 polskiego czasu. Transmisja TV z A0 2023 na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.