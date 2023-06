Iga Świątek - Teichmann TV Transmisja NA ŻYWO WTA Bad Homburg Gdzie oglądać mecz Świątek - Teichmann 28.06.2023 Na jakim programie Iga Świątek w TV dzisiaj

Wielka rywalka Igi Świątek nie ma zamiaru odpuścić! Jelena Rybakina pokazała to, na co wszyscy jej fani czekali

Iga Świątek już dzisiaj zagra w 2. rundzie turnieju WTA w Bad Homburg. Rywalką Polki będzie Szwajcarka Jil Teichmann (nr 129). Iga Świątek w Bad Homburg oswaja się z wymagającą trawiastą nawierzchnią, na której nie czuje się tak pewnie jak np. na mączce. Jak wypadnie próba generalna przed Wimbledonem, który zacznie się już w najbliższy poniedziałek?

Iga Świątek - Teichmann Transmisja TV WTA Bad Hamborg Iga Świątek Gdzie oglądać mecz dzisiaj 28.06.2023

Iga Świątek i Jil Teichmann w Bad Homburg zagrają ze sobą po raz drugi. W pierwszym meczu Polka ograła Szwajcarkę 6:3, 6:2 na drodze do triumfu w turnieju WTA w Adelajdzie w 2021 r. Jil Teichmann w 1. rundzie w Bad Homburg pokonała 3:6, 6:3, 6:4 Amerykankę Claire Liu. Niedawno przegrała w kwalifikacjach do jednego z brytyjskich turniejów z Magdaleną Fręch. - Przede wszystkim cieszę się, że mogę rozegrać taki turniej, który jest trochę spokojniejszy. Chcę po prostu skoncentrować się na tym, by czegoś się nauczyć, a nie na samym wyniku - powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Eurosportem. - W tym roku przede wszystkim chciałabym zyskać trochę doświadczenia i nauczyć się więcej na trawie. Myślę, że z roku na rok będzie mi to przychodzić coraz łatwiej - dodała.

Iga Świątek - Teichmann Gdzie oglądać mecz WTA Bad Homburg Iga Świątek mecz Transmisja TV

Iga Świątek w pierwszym meczu w turnieju WTA w Bad Homburg wygrała 5:7, 6:2, 6:0 z Tatjaną Marią (nr 58). Doświadczona Niemka rok temu sprawiła sensację, dochodząc aż do półfinału Wimbledonu i teraz też w pierwszym secie zawiesiła naszej tenisistce poprzeczkę wysoko. Iga Świątek przegrała pierwszego seta. Niezrażona tym zajrzała do notatek, podkręciła tempo i grała z coraz większą swobodą, dominując na korcie. - Jej styl gry jest inny i na początku było to trudne – powiedziała Iga Świątek po meczu. - Cieszę się, że to rozgryzłem, ponieważ myślę, że rozwiązywanie problemów na trawie jest najważniejsze. Starałam się po prostu patrzeć do przodu i na to, co mogę zmienić. Wiem, że mam do tego narzędzia. Musiałem tylko ją odnaleźć - dodała Polka.

Iga Świątek - Teichmann STREAM ONLINE LIVE WTA Bad Hamborg Transmisja ONLINE 28.06.2023

Iga Świątek w Bad Homburg trenowała prawie tydzień przed pierwszym meczem. Organizatorzy turnieju na profilach społecznościowych publikowali mnóstwo zdjęć i materiałów wideo z treningów naszej gwiazdy - Rozegrałam już tutaj w Bad Homburg sporo treningów i myślę, że mój tenis wygląda fajnie - powiedziała Iga Świątek. - Teraz będę próbowała jeszcze przełożyć to na mecze - dodała Iga Światek, która w trakcie bankietu dla zawodniczek gawędziła z Andżeliką Kerber. "Miło cię widzieć w Bad Homburg, cieszę się, że przyjechałaś" - napisała po polsku Andżelika Kerber, dzieląc się z kibicami zdjęciem z Igą. Zameldowana w Puszczykowie i świetnie mówiąca w naszym języku niemiecka tenisistka jest ambasadorką tego turnieju. Pod koniec lutego urodziła dziecko i teraz powoli szykuje się do powrotu do gry.

Iga Świątek - Teichmann TV Transmisja NA ŻYWO WTA Bad Hamborg Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj

Trener Tomasz Wiktorowski jest ostrożnym optymistą. - Trawa jest bardzo ciekawą nawierzchnią, na której bardzo rzadko mamy okazję grać i trenować. Jestem przekonany, że Iga ma w sobie już taki tenis, którym może zdobywać największe laury także na trawie, ale myślę, że do tego potrzeba jeszcze trochę czasu i ogrania. Temu ma służyć nasz pobyt w Niemczech - stwierdził w rozmowie z "Super Expressem" trener Tomasz Wiktorowski, trener liderki rankingu, były szkoleniowiec Agnieszki Radwańskiej, która na trawie odnosiła sukcesy. - Mam nadzieję, że to doświadczenie, które zdobywałem na trawie, jeżdżąc z Agnieszką Radwańską, zaprocentuje teraz w pracy w Igą - dodał Wiktorowski.

Iga Świątek mecz dzisiaj Transmisja TV WTA Bad Homburg Świątek - Teichmann Gdzie obejrzeć mecz

Mecz Iga Światek - Jil Teichmann w 2. rundzie turnieju WTA w Bad Homburg zostanie rozegrany w środę 28 czerwca 2023. Początek meczu Świątek - Teichmann po godzinie 16.30 (nie wcześniej, trzeci mecz od godz. 12). Transmisja TV z meczu Świątek - Teichmann w Bad Homburg na antenie Canal+ Sport. Stream online na Canal+ ONLINE.