Kiedy gra Iga Świątek ćwierćfinał Indian Wells? Z kim i o której godzinie kolejny mecz?

Iga Świątek jest już w ćwierćfinale Indian Wells, do którego awansowała po zwycięstwie nad Karoliną Muchovą. Nasza gwiazda zagrała bardzo mądrze i solidnie, a Czeszka zawiodła. Rok temu Polka wygrała turniej w Kalifornii, pokonując w finale 6:4, 6:0 Greczynkę Marię Sakkari. Triumfowała w nim również w 2022 r. w czasie swojej niesamowitej serii 37 zwycięstw. Jak na nawierzchnię twardą korty były tam dość wolne, a kozioł piłki wysoki, a Polka lubi takie warunki. Teraz jednak w Indian Wells wybudowano nowe korty, które mają być szybsze, podobne do tych na US Open.

Iga Świątek podkreślała jednak, że nowe korty nie są dla niej problemem. - Szczerze mówiąc, nie czuję dużej różnicy - powiedziała Iga Świątek po pierwszych treningach w Indian Wells. - Przyjeżdżamy tu po roku gry na różnych nawierzchniach. Wszyscy powtarzają, że jest trochę inaczej, ale nie wiem, czy to nie jest gdzieś z tyłu głowy, bo tyle się o tym mówi. Mi te nowe korty nie przeszkadzają. Musimy się przyzwyczajać do warunków co tydzień, więc staram się nie myśleć o tym za dużo. Po prostu wychodzę na kort i gram - stwierdziła Iga.

Z kim gra Iga Świątek kolejny mecz w 1/4 finału Indian Wells

Iga Świątek rywalkę w ćwierćfinale Indian Wells pozna bardzo późno w nocy. Wyłoni ją mecz Qinwen Zheng - Marta Kostjuk. Chinka i Ukrainka mają zagrać po godzinie 4 nad ranem polskiego czasu, ale plany te może storpedować deszcz. Zazwyczaj w Kalifornii jest ładna pogoda, ale tym razem prognozy nie były dobre.

Iga Świątek w Indian Wells przy słonecznej pogodzie świetnie wykorzystuje pustynne warunki. - Mój styl gry z pewnością pasuje do tych warunków i tej nawierzchni, ale ona nie wykona za mnie całej pracy. Gdybym uderzała piłki gdzieś za płot, to nie wygrałabym niczego na tych kortach. Poza tym tutaj zawsze mam więcej czasu, żeby solidnie potrenować. W tych jednotygodniowych turniejach tego czasu nie ma. Czuję się tutaj komfortowo i odnalazłam swój rytm także poza kortem, więc łatwiej mi się dobrze zregenerować - stwierdziła Iga, która w dwóch pierwszych meczach w Indian Wells 2025 straciła zaledwie cztery gemy. Najpierw pokonała 6:2, 6:0 Caroline Garcię, a potem 6:0, 6:2 Dajanę Jastremską.

Kiedy kolejny mecz Igi Świątek w ćwierćfinale Indian Wells?

Iga Świątek kolejny mecz w ćwierćfinale Indian Wells zagra w czwartek 13 marca 2025. Transmisje TV z turnieju WTA w Indian Wells na antenie Canal+ Sport.

