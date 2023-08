Kiedy gra Iga Świątek Ćwierćfinał WTA Cincinnati Świątek - Vondrousova O której godzinie gra Iga Świątek kolejny mecz 1/4 finału

Iga Świątek zagra w ćwierćfinale turnieju WTA w Cincinnati, do którego awansowała po zwycięstwie nad Chinką Qinwen Zheng. Rywalką Polki będzie Czeszka Marketa Vondrousova. Mistrzyni Wimbledonu pokonała 7:5, 6:3 Amerykankę Sloan Stephens. Liderka rankingi po raz pierwszy zagra w 1/4 finału w Cincinnati. Mecz Iga Świątek - Marketa Vondrousova w ćwierćfinale turnieju WTA w Cincinnati zostanie rozegrany w piątek 18 sierpnia. Poniżej więcej informacji.

Iga Świątek ćwierćfinale WTA Cincinnati zagra z Marketą Vondrousovą, która nie zwalnia tempa po sensacyjnym triumfie w londyńskim Wimbledonie. Czeszka bardzo dobrze poradziła sobie w trudnych wietrznych warunkach i po raz drugi zagra z Polką. Poprzedni mecz panie rozegrały w Roland Garros 2020. Iga Świątek na otwarcie rywalizacji z rozgrywanym w październiku paryskim Szlemie rozbiła Vondrousovą, która była wtedy finalistką tego turnieju. Faworytką była Czeszka, ale Iga pokazała klasę, a potem rozpędzała się z meczu na mecz, aż do sensacyjnego triumfu, który uczynił z niej wielką gwiazdę.

Iga Świątek zagra w ćwierćfinale w Cincinnati, więc poprawiła już ubiegłoroczny wynik w tym turnieju i zyska na pewno kolejne punkty w rankingu. W 2022 r. Polka odpadła w 3. rundzie po porażce 3:6, 4:6 z Madison Keys. - To wspaniałe miejsce. Mam nadzieję, że tym razem mój wynik tutaj będzie dużo lepszy niż poprzednio, a nigdy wcześniej nie rozegrałam tu dobrego turnieju. Mam na to jeszcze dużo czasu, więc będę robić krok po kroku - uśmiechała się Polka. Po meczu dziennikarze znów wychwalali imponującą pracę nóg i przygotowana fizyczne liderki rankingu WTA. Jeden z nich zapytał mistrzynie, jak wygląda jej praca nad tym elementem. Co na to Iga Świątek? - No cóż, to lata pracy, więc ciężko to tak szybko opisać, ale Maciej to świetny specjalista. Na pewno bez niego nie byłoby mnie w tym miejscu. Jest fizjoterapeutą i trenerem kondycyjnym w jednym. Dlatego wie wszystko o moim ciele i jaki rodzaj treningu wykonać danego dnia - tłumaczyła Iga Świątek.

Mecz Iga Świątek - Marketa Vondrousova w 1/4 finału turnieju WTA w Cincinnati zostanie rozegrany w piątek 18 sierpnia. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Świątek - Vondrousova w Cincinnati. Transmisje TV z turnieju WTA w Cincinnati na antenie Canal+ Sport.

