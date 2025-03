Kiedy gra Iga Świątek w Miami Open? O której godzinie dzisiaj pozna rywalkę?

Iga Świątek zaczyna walkę w Miami Open, a jej rywalką w 2. rundzie będzie Caroline Garcią lub kwalifikantką Aną Bondar. Polka dopiero co pokonała Francuzkę 6:2, 6:0 na otwarcie rywalizacji w Indian Wells. W 3. rundzie Iga Świątek może trafić m.in. na Elise Mertens, Payton Stearn czy Katie Boulter. Potencjalne rywalki w 4. rundzie to Karolina Muchova, Elina Switolina i Belinda Bencic, a w ćwierćfinale m.in. Madison Keys, Jelena Ostapenko, Clara Tauson czy Paula Badosa.

Iga Świątek w Miami Open. Kiedy pierwszy mecz?

Iga Świątek po przykrej porażce z Mirrą Andriejewą (6:7, 6:1, 3:6) w półfinale turnieju w Indian Wells szybko przeniosła się na Florydę, bo warunki tam są zupełnie inne niż te na pustyni w Kalifornii. Dlatego potrzeba czasu na adaptację. W Miami korty są szybsze niż w Indian Wells. Jest też dużo wyższa wilgotność. Iga Świątek triumfowała tam w 2022 r. w czasie swojej niesamowitej serii 37 zwycięstw. Pokonała wtedy w finale Naomi Osakę (6:4, 6:0). W 2023 r. wycofała się z tego turnieju z powodu kontuzji żeber. Rok temu Iga Świątek odpadła z Miami Open dość szybko - w 4. rundzie uległa (4:6, 2:6) Jekaterinę Aleksandrowej.

Kiedy gra Iga Świątek w Miami Open 2025?

Drabinka Miami Open jest pełna gwiazd. Zagrają wszystkie czołowe zawodniczki. Tytułu broni Amerykanka Danielle Collins. Mistrzyni zgarnie ponad 1,1 mln dolarów. Iga Świątek w Miami musi szybko zapomnieć o niepowodzeniu w półfinale Indian Wells. - Nie pamiętam kiedy ostatnio zagrałam taki mecz, że miałabym po prostu właśnie luźną rękę, żeby zaryzykować, żeby ta piłka weszła. A raczej jak próbuję to zrobić teraz w decydujących momentach, żeby zaryzykować, to wychodzi takie szarpanie - mówiła Iga Świątek w rozmowie z Canal+ Sport po porażce z Mirrą Andriejewą. - Ciężko to opisać, bo to jest takie momentum i taka metafizyka. Ciężko wytłumaczyć to komuś, kto nie gra w tenisa, ale spróbuję właśnie w tych decydujących momentach zrobić trochę więcej roboty, żeby właśnie być solidniejszą i móc takie mecze odwracać - dodała Iga.

Iga Światek występ w Miami Open zacznie od 2. rundy i pierwszy mecz zagra w piątek 21 marca. Jej rywalką będzie Caroline Garcia lub Ana Bondar. Francuzka i Węgierka zagrają w środę ok. godz. 17.30-18.00 polskiego czasu. Transmisje TV z turnieju kobiet Miami Open na antenie Canal+ Sport 2.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 30 Na której nawierzchni najbardziej lubi grać Iga Świątek? na trawie na mączce na kortach twardych Następne pytanie