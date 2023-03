Linette - Pegula O której godzinie gra Linette 4. runda Miami Open KIEDY gra Linette kolejny mecz w Miami 2023

Magda Linette jest już w 4. rundzie Miami Open, a jej kolejną rywalką będzie Amerykanka Jessica Pegula (nr 3 WTA), która pokonała 6:1, 7:6(0) swoją rodaczkę Danielle Collins. Polka awans do 4. rundy wywalczyła po zwycięstwie 7:6, 2:6, 6:4 nad Wiktorią Azarenką. Linette i Pegula zagrają ze sobą po raz pierwszy. Mecz Linette - Pegula zostanie rozegrany w poniedziałek 27 marca. Poniżej więcej informacji.

Linette - Pegula O której godzinie gra Linette 4. runda Miami Open KIEDY gra Linette kolejny mecz

To był szalony mecz. Magda Linette wygrała pierwszego seta w pojedynku z Wiktorią Azarenką, prowadziła w drugim, ale potem przegrała osiem gemów z rzędu i wydawało się, że nie uniknie porażki. Jednak potem znów mieliśmy zwrot akcji, po którym Linette cieszyła się ze zwycięstwa. Polka kilka dni temu awansowała na 19. miejsce w rankingu, najwyżej w karierze. I teraz poszła za ciosem. Znana z charakterystycznych jęków w czasie gry Azarenka to była liderka rankingu WTA, dwukrotna mistrzyni Australian Open i trzykrotna mistrzyni Miami Open. Była faworytka, ale Magda Linette znów pokazała klasę, imponując walecznością jak w czasie styczniowego Australian Open

KIEDY gra Linette 4. runda Miami Open Linette - Pegula O której gra Linette kolejny mecz

Jessicą Pegulą jest córką amerykańskiego biznesmena, którego majątek wyceniany jest na ok. 7 mld dol. Matka tenisistki, Kim Pegula, pochodzi z Korei Południowej i jako mała dziewczynka została porzucona na ulicach Seulu. Adoptowała ją amerykańska rodzina. W USA poznała Terry'ego Pegulę, którego droga do fortuny biegła zgodnie ze schematem amerykańskiego snu – od małej firmy do ogromnej korporacji. Ojciec Jessiki gigantyczny majątek zbił na wydobyciu gazu i ropy. Teraz jest właścicielem m.in. klubów Buffalo Sabres (NHL) i Buffalo Bills (NFL). Jessica Pegula mogła prowadzić beztroskie życie córki bogacza. Wybrała jednak pracowitą drogę profesjonalnej tenisistki. – Kiedy byłam młoda, drażniło mnie, kiedy widzieli we mnie tylko córkę miliardera. W końcu nauczyłam się z tym żyć – mówi Amerykanka.

O której gra Linette Miami Open 4. runda Linette - Pegula KIEDY gra Linette kolejny mecz

Magda Linette w Miami próbuje odnaleźć formę, którą zachwycała w Australian Open. W Melbourne doszła aż do półfinału. Za Polką kilka rozczarowujących występów. Z Indian Wells odpadła już po pierwszym meczu i porażce z Brytyjką Emmą Raducanu. Wcześniej grała w mniejszych turniejach rangi WTA 250 - najpierw doszła do ćwierćfinału w Meridze, a potem odpadła już po pierwszym meczu w Austin. W obu tych turniejach Linette rozstawiona była w z numerem 1 i z pewnością apetyty były większe, a po tych startach też pozostał spory niedosyt. Magda Linette po sukcesie w Australian Open zrobiła sobie dłuższą przerwę w występach w tourze. Trenowała w tym czasie na Florydzie, szlifując formę na kolejną część sezonu. Rok temu odpadła z Miami Open w 2. rundzie po porażce 6:7, 2:6 z tunezyjską gwiazdą Ons Jabeur.

Linette - Pegula KIEDY gra Linette Miami Open 4. runda Linette O której gra kolejny mecz

Mecz Magda Linette - Jessica Pegula w 4. rundzie Miami Open zostanie rozegrany w poniedziałek 27 marca. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Linette - Pegula. Transmisje TV z turnieju Miami Open kobiet na antenie Canal+ Sport.

True GRIT from Linette 😮‍💨@MagdaLinette defeats three-time champion Azarenka for the first time to reach the second week in Miami!#MiamiOpen pic.twitter.com/9xBdFw7rxl— wta (@WTA) March 25, 2023