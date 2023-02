Linette - Peterson O której godzinie gra Linette mecz dzisiaj WTA Merida KIEDY gra LInette ćwierćfinał w Meridzie 24.02.2023

Magda Linette już dzisiaj zagra w ćwierćfinale turnieju WTA w Meridzie, a jej rywalką będzie Szwedka Rebecca Peterson (nr 140). Tenisistka ze Skandynawii ostatnio mocno poleciała w dół w rankingu, ale potrafi być groźną rywalką. Świadczy o tym choćby bilans dotychczasowych meczów Linette - Peterson. Szwedka wygrała dwa, Polka - jeden. Ostatnio panie walczyły w 2021 w Indian Wells i górą była Linette, która wygrała w Peterson 3:6, 6:3, 6:2.

Magda Linette awans do ćwierćfinału turnieju WTA w Meridzie wywalczyła w niecodziennych okolicznościach. Polka mecz z Węgierką Panną Udvardy zaczęła wyśmienicie, demolując rywalkę w pierwszym secie do zera. W drugim secie sytuacja się odwróciła, ale przy stanie 6:0, 2:5 dla poznanianki rywalka skręciła staw skokowy i musiała skreczować. Wcześniej Linette ograła 6:7, 7:5, 6:2 Kolumbijkę Camilę Osorio, broniąc w tym meczu dwóch piłek meczowych.

Rozstawiona w Meksyku z numerem 1 Magda Linette wróciła do gry po długiej przerwie. Po sukcesie w Australian Open długo trenowała na Florydzie, przygotowując się do kolejnych występów - mniejszych turniejów w Meridzie i Austin oraz tych wielkich w Indian Wells i Miami. Magda Linette wcześniej podkreślała, że w trakcie treningów nie ustępuje pani czołowym zawodniczkom, ale problemem było zaprezentowanie tego poziomu również w trakcie meczów. Mentalny przełom umożliwił wreszcie wykorzystanie potencjału? - Tak, chociaż naszym zdaniem zawsze można jeszcze coś poprawić i już wyciągamy wnioski po półfinałach Australian Open. Budujące jest to, że techniczne rzeczy, nad którymi pracowaliśmy, w połączeniu z kontrolą emocji, w końcu wybrzmiewają na korcie - powiedziała Magda Linette w rozmowie z "Super Expressem".

Mecz Magda Linette - Rebecca Peterson w 1/4 finau turnieju WTA w Meridzie zostanie rozegrany w piątek 24 lutego 2023. Początek meczu Linette - Peterson ok. godziny 23.30-24.00 polskiego czasu (drugi mecz od 22, po meczu McNally - Birrel). Transmisja TV na antenie Canal+ Sport.