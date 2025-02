Rywalka Igi Świątek zarabia na portalu dla dorosłych! Wygrała z Polką, a teraz sprzedaje pikantne zdjęcia

Rywalka Igi Świątek, Sachia Vickery, zarabia na portalu dla dorosłych. Jako pierwsza tenisistka

W szczytowym momencie kariery Sachia Vickery była 73. tenisistką świata i grała wtedy w największych turniejach. Dwa razy mierzyła się z Igą Świątek na początku jej wielkiej kariery. Raz Amerykance udało się nawet wygrać - 7:6(2), 6:4 w Miami Open 2019. Niespełna 18-letnia wówczas Polka dopiero wchodziła do zawodowego touru, a półtora roku później zrewanżowała się rywalce. Podczas US Open 2020 pokonała Vickery w zaciętym trzysetowym boju 6:7(5), 6:3, 6:4. Obecnie 29-latka jest jednak daleka od tej formy i zajmuje 221. miejsce w światowym rankingu. Być może najlepsze czasy już za nią, ale właśnie znów zrobiło się o niej głośno za sprawą decyzji spoza kortu.

Vickery jako pierwsza aktywna tenisistka założyła bowiem konto na popularnej stronie dla dorosłych! Działa na niej wiele gwiazd sportu, m.in. znana z UFC Paige VanZant, brązowa medalistka igrzysk olimpijskich w Paryżu Alysha Newman (w skoku o tyczce), a nawet polska zawodniczka UFC Karolina Kowalkiewicz. Na tym portalu można znaleźć też byłe tenisistki, np. Sofję Żuk. Amerykanka zamierza jednak łączyć działalność na "niebieskiej stronie" z dalszą karierą.

"Jestem podekscytowana, że mogę przełamać nowe pole na korcie i poza nim jako pierwsza tenisistka na platformie! Czekajcie na zupełnie nową stronę gry - od konkurencji na wysokim poziomie po bardziej osobiste spojrzenie na moje życie. Subskrybuj i zobacz, co serwuje Sachia" - ogłosiła w mediach społecznościowych Vickery, a na zachętę dołączyła kilka odważnych zdjęć prezentujących jej walory. Spora część fanów wyraziła swój zachwyt.

"Najgorętsza, która kiedykolwiek to zrobiła", "KRZYCZĘ!", "Właśnie o to mi chodziło!!!" - to kilka z komentarzy pod postem tenisistki i jej nowego "pracodawcy". W wielu przypadkach internautom wystarczyły wyjątkowo wymowne emotki. Najbliższe miesiące pokażą, jak Amerykanka połączy karierę tenisową z działalnością w branży dla dorosłych.

