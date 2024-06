Wielka Iga Świątek dołączyła do legend światowego tenisa. Nikt jej tego nie odbierze

Świątek mogła nie zagrać w finale Roland Garros z Paolini. Sama opowiedziała co się wydarzyło

Iga Świątek została pierwszą zawodniczką od 10 lat, która ma na koncie 5 wygranych turniejów wielkoszlemowych (4 razy Roland Garros, 1 raz US Open). Ostatnią posiadaczką takich trofeów była Rosjanka Maria Szarapowa, po zwycięstwie w Roland Garros w 2014 r. 23-letnia Świątek wygrała wszystkie cztery swoje poprzednie finały Wielkiego Szlema, a w sobotę 8 czerwca 2024 w stolicy Francji zrobiła to po raz piąty. Iga Świątek wchodziła do finału French Open 2024 jako zdecydowana faworytka. Polska numer jeden na świecie została czwartą kobietą w erze Open, która czterokrotnie wzniosła w górę Puchar Suzanne Lenglen – po Justine Henin, Chris Evert i Steffi Graf.

Świątek jak Szarapowa, Hingis i Nadal

Tylko dwie zawodniczki wygrały French Open trzy lata z rzędu – Henin (2005–2007) i Monica Seles (1990–92). Dominacja Świątek na mączce w Paryżu od razu przywołała od razu porównania z Rafaelem Nadalem, zdobywcą 14 tytułów Roland Garros. Niektórzy już wróżą, że nasza tenisistka będzie ścigać w liczbie tych wygranych legendarnego Hiszpana.

Z kolei piąty tytuł wielkoszlemowy oznacza, że Świątek dołącza do legendarnych postaci tenisa I zapisuje się w annałach tego sportu. Jest pierwszą zawodniczką urodzoną po 1990 r., która zdobyła tyle głównych trofeów, a wraz z Martiną Hingis i Marią Szarapową wchodzi na 11. miejsce na liście wszech czasów, klasyfikującej triumfatorki wielkoszlemowych turniejów w erze Open.