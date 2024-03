i Autor: Bartosz Orliński / AI Piłka w bramce

Bezbramkowy remis w meczu Karpaty Krosno - Siarka Tarnobrzeg

W dniu 16 marca 2024 roku o godzinie 14:00 doszło do niezwykle emocjonującego meczu pomiędzy drużynami Karpaty Krosno i Siarka Tarnobrzeg. Spotkanie odbyło się w malowniczej miejscowości Krosno, a było to starcie 21 kolejki III Ligi - Grupa 4. Pomimo zażartej walki na boisku, żadna z drużyn nie zdołała zdobyć bramki, co skutkowało remisem 0:0.