Chelsea – Legia: Tak Goncalo Feio zachował się przed meczem!

Legia Warszawa pożegna się z Ligą Konferencji UEFA? Podopieczni Goncalo Feio przegrali pierwsze spotkanie 0:3 i potrzebują cudu, by powalczyć o pozostanie w grze o półfinał europejskich pucharów. Chelsea jest zdecydowanym faworytem spotkania u siebie. Mimo to, do Anglii pojechało wielu kibiców z Warszawy, którzy z pewnością będą gorąco dopingować „Wojskowych” podczas meczu Chelsea - Legia. Jeszcze przed meczem pojawiło się w sieci ciekawe wideo.

Dziennikarze portalu „Meczyki.pl” przed meczem Chelsea - Legia opublikowali na platformie „X” wideo, w którym widać zachowanie Goncalo Feio tuż przed rozpoczęciem spotkania. Gdy Legia przyjechała na Stamford Bridge, by walczyć z londyńską Chelsea, Goncalo Feio opuścił autokar i udał się w kierunku szatni. Nagle jednak musiał zmienić tor, którym szedł.

Wszystko z powodu dywanu z herbem londyńskiego zespołu. Feio zrobił wszystko, by tylko nie wejść na logo „The Blues”. - Goncalo Feio z szacunkiem dla herbu Chelsea – napisał portal Meczyki.pl w poście na „X”.

Wielka dyskusja o zachowaniu Goncalo Feio przed Chelsea – Legia

W sieci rozpętała się wielka dyskusja pod opublikowanym wideo. Część fanów twierdziła, że to dziwne, by malować lub kłaść herb na ziemi. - Co oni z tymi dywanami mają? to jest jakaś chora reakcja. Dywan służy do chodzenia po nim, a że ktoś na nim herb wyszył, to niewiele zmienia, nadal jego funkcja jest taka sama, to już jakaś paranoja. Flaga, godło Państwa to jeszcze... - napisał Damian Czyżyk, a w podobnym tonie wypowiadało się wielu kibiców.

Z kolei inni uważali to za piękny gest i chwalili Goncalo Feio za jego postawę.