Dominacja Jagiellonii II nad Concordią Elbląg - wynik 3:0

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie wczorajszego meczu Jagiellonii II z Concordią Elbląg, który odbył się w Białymstoku, gospodarze wyszli na prowadzenie. W 34 minucie to właśnie Wojdakowski zdobył bramkę dla drużyny Jagiellonii II, dając swojemu zespołowi przewagę 1:0 nad Concordią Elbląg.

W drugiej połowie wczorajszego meczu pomiędzy Jagiellonią II a Concordią Elbląg, który odbył się w Białymstoku, drużyna gospodarzy zdołała zdobyć kolejne dwa gole. W 75 minucie to właśnie gracz o nazwisku Czerech wpisał się na listę strzelców, podnosząc prowadzenie Jagiellonii II. Mecz przebiegał wyrównanie, jednak w ostatnich minutach spotkania to gospodarze zdecydowanie przejęli inicjatywę. W 89 minucie to gracz o nazwisku Matus zapewnił swojej drużynie trzeciego gola, ustalając tym samym wynik na 3:0 dla Jagiellonii II.

Cały mecz zakończył się wynikiem: Jagiellonia II: 3, Concordia Elbląg: 0.

Pomeczowe podsumowanie

W meczu pomiędzy drużynami Jagiellonia II i Concordia Elbląg zwyciężyła Jagiellonia II, zdobywając 3 punkty. Obecnie Jagiellonia II zajmuje 11. miejsce w tabeli, mając na swoim koncie 5 wygranych, 6 remisów i 8 porażek, co daje im sumę 21 punktów. Natomiast Concordia Elbląg znajduje się na 14. miejscu w tabeli, mając na swoim koncie 5 wygranych, 3 remisy i 10 porażek, co daje im sumę 18 punktów.

III Liga - Grupa 1 - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu pomiędzy Jagiellonią II a Concordią Elbląg, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz pomiędzy Mławianką Mława a Jagiellonią II odbędzie się 9 marca 2024 roku o godzinie 12:00 na stadionie Mosir w Mławie. Natomiast Concordia Elbląg zmierzy się z GKS-em Bełchatów dzień później, czyli 10 marca 2024 roku również o godzinie 12:00 na stadionie Mosir w Elblągu.