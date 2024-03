Kanonada bramek i czerwona kartka w meczu Unia Turza Śląska - Gwarek Tarnowskie Góry

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie wczorajszego meczu Unia Turza Śląska z Gwarkiem Tarnowskie Góry, który odbył się w mieście Wodzisław Śląski, gospodarze nie zdołali zdobyć żadnej bramki. Natomiast drużyna Gwarka Tarnowskie Góry była bardzo skuteczna i strzelił aż trzy gole. W 21 minucie to gracz o nazwisku Kaczmarek wpisał się na listę strzelców, otwierając wynik dla swojego zespołu. Następnie, w 30 minucie, Zalucki podwyższył prowadzenie dla Gwarka strzelając drugiego gola. Na koniec pierwszej połowy, w 37 minucie, Lazar dołożył trzecią bramkę dla swojej drużyny.

Unia Turza Śląska musi teraz mocno się postarać w drugiej połowie, aby odrobić straty i zmienić wynik meczu na swoją korzyść.

W drugiej połowie wczorajszego meczu Unii Turza Śląska z Gwarkiem Tarnowskie Góry, który odbył się w mieście Wodzisław Śląski, gospodarze zdołali odrobić straty z pierwszej połowy. Na początku 77 minuty to właśnie Unia Turza Śląska zdobyła gola, zmniejszając przewagę Gwarka Tarnowskie Góry. Następnie, w 84 minucie, Unia ponownie trafiła do bramki rywali, doprowadzając do remisu. Mecz był bardzo emocjonujący i obie drużyny starały się zdobyć kolejne gole. Ostatecznie jednak to Gwarek Tarnowskie Góry utrzymał swoją przewagę i wygrał spotkanie 3:2.

Pomeczowe podsumowanie

W meczu pomiędzy Unią Turza Śląska a Gwarką Tarnowskie Góry zwyciężyła drużyna Gwarki, zdobywając tym samym 3 punkty. Obecnie Gwarek Tarnowskie Góry zajmuje 11. miejsce w tabeli, mając na swoim koncie 6 wygranych, 4 remisy i 9 porażek, co daje im sumę punktów równą 22. Natomiast Unia Turza Śląska plasuje się na 15. miejscu w tabeli, z wynikiem 5 zwycięstw, 4 remisów i 10 porażek oraz sumą punktów wynoszącą 19.

III Liga - Grupa 3 - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Unią Turza Śląska a Gwarkiem Tarnowskie Góry, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz pomiędzy Górnikiem Polkowice a Unią Turza Śląska odbędzie się 9 marca 2024 roku o godzinie 15:00 na stadionie Górnika w Polkowicach. Natomiast Gwarek Tarnowskie Góry zmierzy się z drużyną Starowicami Dolne tego samego dnia o godzinie 14:30 na stadionie Towarzystwa Sportowego Gwarek w Tarnowskich Górach.