Kanonada bramek w meczu Barcelona - Villarreal, wynik 3:5

Poprzednie mecze Barcelona - Villarreal

W ostatnich trzech meczach między Barceloną a Villarrealem zanotowano różne wyniki. Pierwsze spotkanie odbyło się na stadionie Spotify Camp Nou w Barcelonie 20 października 2022 roku. Barcelona pokonała Villarreal 3:0, zdobywając trzy gole. Drugie spotkanie miało miejsce na stadionie La Cerámica w Villarreal 12 lutego 2023 roku. Tym razem to Barcelona odniosła zwycięstwo, pokonując rywali 1:0. Ostatni mecz również rozegrano na stadionie La Cerámica w Villarreal, tym razem 27 sierpnia 2023 roku. Był to najbardziej emocjonujący z tych trzech pojedynków. Barcelona zdobyła cztery gole, a Villarreal trzy, co ostatecznie dało zwycięstwo drużynie Barcelony wynikiem 4:3. W sumie Barcelona wygrała dwa z trzech meczów, zdobywając osiem goli, podczas gdy Villarreal odniósł jedno zwycięstwo i strzelił trzy bramki. Stosunek bramek w rozegranych meczach Barcelona: 8, Villarreal: 3

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Barcelona - Villarreal zakończyła się wynikiem 0:1 na korzyść drużyny Villarreal. W 16 minucie Baena z Villarreal otrzymał żółtą kartkę za brutalność. Dwa minuty później Marcelino z tej samej drużyny również został ukarany żółtą kartką. W 33 minucie Romeu z Barcelony otrzymał żółtą kartkę za brutalność. W 41 minucie zawodnik o nazwisku Moreno strzelił gola dla drużyny Villarrealu.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Barcelona zmierzyła się z Villarrealem.

Po pierwszej połowie wynik był niekorzystny dla Barcelony, która przegrywała 0:1. Jednak w drugiej części gry sytuacja diametralnie się zmieniła. Na początku drugiej połowy trener Barcelony dokonał trzech zmian w składzie. Gracz Cancelo wszedł na boisko, zastępując Forta, Cubarsi zastąpił Christensena, a Pedri Romeu. Jednak to Villarreal jako pierwszy zdobył bramkę w 54 minucie dzięki strzałowi Akhomacha.

Barcelona nie zamierzała jednak się poddawać i odpowiedział szybko. W 60 minucie Gundogan strzelił gola dla swojej drużyny, a w 68 minucie Pedri podwyższył wynik na 3:2 dla Barcelony. Niestety, emocje na boisku nie ograniczały się tylko do strzelonych bramek. W 68 minucie zarówno Bailly z Villarrealu, jak i Lewandowski z Barcelony otrzymali żółte kartki za niesportowe zachowanie. Kilka minut później Xavi również został ukarany żółtą kartką.

W 71 minucie doszło do samobójczego gola Bailly'ego na korzyść Barcelony, co podniosło wynik na 4:2 dla gospodarzy. Villarreal próbował odpowiedzieć na stratę, dokonując dwóch zmian w składzie. Capoue wszedł za Baenę, a Mandi zastąpił Moreno. W 77 minucie trener Barcelony postanowił dokonać kolejnej zmiany, wprowadzając Vitora Roque za Lewandowskiego. W odpowiedzi Villarreal również dokonał zmiany, a Morales wszedł na boisko zastępując Moreno.

Mimo starań obu drużyn, to Villarreal był bardziej skuteczny w końcówce meczu. Guedes strzelił bramkę dla gości w 84 minucie, a Sorloth i Morales podwyższyli wynik odpowiednio w 90+9 i 90+12 minucie. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem Barcelona: 3, Villarreal: 5.

Skład meczu z dnia 2024-01-27

Barcelona

Xavi - trener

Iñaki Peña (13) bramkarz

Jules Koundé (23) obrońca

Ronald Araújo (4) obrońca

Andreas Christensen (15) obrońca

Hector Fort (39) obrońca

İlkay Gündoğan (22) pomocnik

Oriol Romeu (18) pomocnik

Frenkie de Jong (21) pomocnik

Lamine Yamal (27) napastnik

Robert Lewandowski (9) napastnik

João Félix (14) napastnik

Villarreal

Marcelino - trener

Filip Jörgensen (13) bramkarz

Kiko Femenía (17) obrońca

Eric Bailly (12) obrońca

Jorge Cuenca (5) obrońca

Alberto Moreno (18) obrońca

Ilias Akhomach (27) pomocnik

Santi Comesaña (4) pomocnik

Francis Coquelin (19) pomocnik

Alejandro Baena (16) pomocnik

Gerard Moreno (7) napastnik

Alexander Sørloth (11) napastnik

Statystyki

Barcelona Villarreal Strzały na bramkę 10 5 Strzały poza światło bramki 5 0 Wszystkie strzały 22 8 Strzały zablokowane 7 3 Faule 8 13 Rzuty rożne 10 0 Spalone 0 3 Posiadanie piłki 71% 29% Żółte kartki 3 4 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 1 7 Suma podań 654 266 Dokładne podania 577 192 Procent dokładnych podań 88% 72% Gole oczekiwane 2.18 1.44

Pomeczowe podsumowanie

Przed meczem Barcelona zajmowała 3. miejsce w tabeli, a Villarreal 14. miejsce. Barcelona do tej pory wygrała 13 meczy, zremisowała 5 i przegrała 2, co daje im sumę punktów równą 44. Natomiast Villarreal wygrał dotychczas tylko 5 meczy, zremisował 5 i przegrał aż 11 razy, co daje im sumę punktów równą 20. W tym konkretnym meczu Villarreal zdobył 3 punkty, co oznacza, że aktualnie Barcelona ma na swoim koncie nadal te same 44 punkty, a Villarreal zwiększył swoją liczbę punktów do wartości równych 23.

La Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Barceloną a Villarrealem, następne spotkania obydwóch drużyn zostały ustalone. Mecz Barcelony z Osasuną odbędzie się 31 stycznia 2024 roku o godzinie 19:00 na stadionie Olímpic Lluís Companys w Barcelonie. Natomiast Villarreal zmierzy się z Cadizem 4 lutego 2024 roku o godzinie 14:00 na stadionie La Cerámica w Villarrealu.