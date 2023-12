Kontrowersyjne zwycięstwo Znicza Pruszków nad Resovią Rzeszów

Dwie bramki kluczem do zwycięstwa Wisły Płock nad Podbeskidziem Bielsko-Biała

Poprzednie mecze Resovia Rzeszów - Znicz Pruszków

W pierwszym meczu obu drużyn, który odbył się na stadionie Znicza w Pruszkowie 1 grudnia 2019 roku, Znicz Pruszków pokonał Resovię Rzeszów wynikiem 2:1. Drugi mecz, który miał miejsce na stadionie Kolbuszowa Dolna w Kolbuszowej Dolnej 19 sierpnia 2020 roku, zakończył się zwycięstwem Resovii Rzeszów wynikiem 3:0. Ostatni mecz, rozegrany na stadionie Znicza w Pruszkowie 23 lipca 2023 roku, zakończył się zwycięstwem Znicza Pruszków wynikiem 2:0. Stosunek bramek w rozegranych meczach Resovia Rzeszów: 4, Znicz Pruszków: 4

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie dzisiejszego meczu pomiędzy Resovią Rzeszów a Zniczem Pruszków w Rzeszowie nie było żadnych spektakularnych akcji, co skutkowało bezbramkowym remisem do przerwy.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Resovii Rzeszów z Zniczem Pruszków, który odbył się w Rzeszowie, doszło do kilku istotnych wydarzeń. W 46 minucie zawodnik Znicza Pruszków, Tabara, wszedł na boisko zastępując Krocza. W 54 minucie to właśnie Tabara strzelił gola dla drużyny Znicza Pruszków, otwierając wynik spotkania. Jednak w 59 minucie Urynowicz z Resovii Rzeszów odpowiedział strzałem na bramkę rywali i doprowadził do wyrównania. W 63 minucie trener Resovii Rzeszów dokonał dwóch zmian: Ibe-Torti wszedł na boisko zastępując Zastavnyiego, a Mazek zastąpił Ciepiela.

Niestety, żółta kartka został pokazana Gorskiemu z Resovii Rzeszów w 67 minucie, a kolejne żółte kartki otrzymali Urynowicz (Resovia) w 72 minucie oraz Wawszczyk (Znicz) w 77 minucie. W 82 minucie Ibe-Torti również otrzymał żółtą kartkę za swoje zachowanie na boisku. W kolejnych minutach trener Resovii Rzeszów dokonał jeszcze jednej zmiany: Eizenchart wszedł na boisko zastępując Lyszczarza w 86 minucie. Gorski z Resovii Rzeszów otrzymał czerwoną kartkę w 88 minucie, co osłabiło drużynę gospodarzy. W 89 minucie żółtą kartkę otrzymał Yukhymovych z Znicza Pruszków, a w doliczonym czasie gry, w 90+4 minucie, Proczek strzelił drugiego gola dla Znicza Pruszków.

W ostatniej minucie zmianę przeprowadził trener Znicza Pruszków: Cegielka wszedł na boisko zastępując Nowaka. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem: Resovia Rzeszów: 1, Znicz Pruszków: 2.

Pomeczowe podsumowanie

Podsumowując sytuację drużyn Resovia Rzeszów i Znicz Pruszków, przed meczem Znicz Pruszków zajmował 13. miejsce w tabeli, natomiast Resovia Rzeszów zajmowała 16. miejsce. Do tej pory Znicz Pruszków wygrał 6 meczy, zremisował 2 mecze i przegrał 9 meczy, co dało im sumę 20 punktów. Natomiast Resovia Rzeszów wygrała 4 mecze, zremisowała 2 mecze i przegrała 10 meczy, co dało im sumę 14 punktów. W tym konkretnym meczu zwyciężył Znicz Pruszków i zdobył dodatkowe 3 punkty. Po dodaniu tych punktów aktualna sytuacja prezentuje się następująco: Resovia Rzeszów ma nadal 14 punktów, natomiast Znicz Pruszków ma teraz ich już 23.

I Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Resovią Rzeszów a Zniczem Pruszków, informujemy o kolejnych spotkaniach obydwóch drużyn. Mecz Resovii Rzeszów z Odrą Opole odbędzie się 15 grudnia 2023 roku o godzinie 18:00 na stadionie Stal w Rzeszowie. Natomiast mecz Znicza Pruszków z Podbeskidziem Bielsko-Biała zaplanowany jest na 17 grudnia 2023 roku o godzinie 15:00 na stadionie Znicza w Pruszkowie.