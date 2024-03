Mecz Garbarnia Kraków - Wisłoka Dębica zakończony remisem 3:3, samobójcza bramka w wykonaniu Dudy

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie wczorajszego meczu Garbarnia Kraków z Wisłoką Dębica, który odbył się w Krakowie, gospodarze dominowali na boisku. Już w 16 minucie Sowinski strzelił pierwszego gola dla Garbarnii Kraków. Następnie, w 27 minucie Zurek podwyższył prowadzenie drużyny gospodarzy. Na koniec pierwszej połowy, w 45 minucie Duda zdobył trzeciego gola dla Garbarnii Kraków. Wynik po pierwszej połowie to Garbarnia Kraków: 3, Wisłoka Dębica: 0.

W drugiej połowie wczorajszego meczu Garbarnia Kraków z Wisłoką Dębica, który odbył się w Krakowie, doszło do niesamowitej zmiany wyniku.

Po pierwszej połowie Garbarnia prowadziła 3:0, jednak sytuacja diametralnie się zmieniła. W 54 minucie doszło do samobójczego gola, który został wbity do bramki przez gracza o nazwisku Duda z Wisłoki Dębica. To było ogromne rozczarowanie dla drużyny gospodarzy. Wynik teraz to 3:1 dla Garbarnii. W 67 minucie Maik, zawodnik Wisłoki Dębica, strzelił kolejnego gola dla swojej drużyny.

Teraz wynik to 3:2 dla Garbarnii i atmosfera na stadionie staje się coraz bardziej nerwowa. W 85 minucie Geniec z Wisłoki Dębica strzelił wyrównującego gola! Teraz wynik to 3:3 i obie drużyny walczą o zwycięstwo do ostatniego gwizdka sędziego. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 3:3 między Garbarnią Kraków a Wisłoką Dębica. Była to niezwykle emocjonująca druga połowa, która przyniosła wiele zwrotów akcji i niespodzianek. Garbarnia Kraków: 3, Wisłoka Dębica: 3.

Pomeczowe podsumowanie

W meczu pomiędzy Garbarnią Kraków a Wisłoką Dębica obydwie drużyny zdobyły po jednym punkcie. Obecnie Garbarnia Kraków zajmuje 10 miejsce w tabeli, mając na koncie 7 wygranych meczów, 5 remisów i 7 porażek. Suma ich punktów wynosi obecnie 26. Natomiast Wisłoka Dębica zajmuje 14 miejsce w tabeli, mając na koncie 4 wygrane mecze, 7 remisów i 8 porażek. Aktualna suma ich punktów wynosi obecnie 19.

III Liga - Grupa 4 - Następne mecze obydwóch zespołów:

Garbarnia Kraków po rozegranym meczu z Wisłoką Dębica szybko musi się przygotować na kolejne wyzwanie. Ich następny mecz odbędzie się 9 marca 2024 roku o godzinie 12:00 na stadionie Ks Wieczysta w Krakowie. Tym razem zmierzą się z drużyną Wieczystej Kraków. Jest to ważne spotkanie dla obydwu zespołów, które będą dążyć do zdobycia cennych punktów. Natomiast Wisłoka Dębica po przegranej konfrontacji z Garbarnią Kraków również nie ma czasu na odpoczynek. Ich kolejny mecz zostanie rozegrany tego samego dnia, ale o godzinie 15:00 na stadionie Miejskim w Dębicy. Przeciwnikiem będzie drużyna Chełmianki Chełm. Obie ekipy będą starały się zaprezentować swoje umiejętności i zdobyć zwycięstwo. Kibice obydwu drużyn z pewnością czekają z niecierpliwością na te spotkania i trzymają kciuki za swoje ulubione zespoły. Będzie to emocjonujący dzień dla piłkarskich fanatyków, którzy będą śledzić losy Garbarni Kraków i Wisłoki Dębica w ich kolejnych meczach.