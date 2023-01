Bayern – Eintracht: Typy bukmacherskie. Kursy. Kolejna wpadka hegemona?

Choć Bayern Monachium sprzedał latem Roberta Lewandowskiego do Barcelony, wydawało się, że i tak nie będzie miał większych problemów z ponowną obroną mistrzowskiego tytułu. Początek sezonu zdawał się to potwierdzać – Bawarczycy potrafili rozgromić na wyjeździe Eintracht Frankfurt (6:1) czy przejechać się na Allianz Arenia po VfL Bochum (7:0). W dalszej części rozgrywek monachijczycy także potrafili zrobić show, z drugiej jednak strony zaskakująco często zdarzały im się drobne wpadki w postaci nieoczekiwanych remisów. Także rundę wiosenną obrońcy tytułu rozpoczęli od dwukrotnej straty punktów. Najpierw zremisowali na wyjeździe 1:1 z RB Lipsk, a następnie takim samym, iście sensacyjnym rezultatem zakończył się ich domowy mecz przeciwko FC Koeln. Teoretycznie wciąż nie ma powodów do niepokoju, ale trudno powiedzieć, aby trzypunktowa przewaga nad wiceliderem Bundesligi była wyjątkowo bezpieczna. Nie zmienia to jednak faktu, że Bayern pozostaje wciąż murowanym faworytem do zdobycia mistrzostwa Niemiec, a kolejną okazję na potwierdzenie swoich aspiracji będzie miał w sobotę, gdy na Allianz Arenie zamelduje się Eintracht Frankfurt. Wg TOTALbet tym razem obejdzie się bez niespodzianki i komplet punktów padnie łupem gospodarzy.

Przybysze z Frankfurtu będą jednak żądni rewanżu. Jak już zostało bowiem wspomniane wyżej, na inaugurację sezonu 2022/2023 otrzymali od Bayernu srogie lanie, przegrywając przed własną publicznością 1:6. Podopieczni Olivera Glasnera nie załamali się jednak takim obrotem spraw. Przeciwnie, bardzo szybko wrócili na właściwe tory i zaczęli regularnie punktować. Na efekty nie trzeba było długo czekać, a na półmetku rozgrywek Eintracht zajmuje czwarte miejsce, ze stratą jedynie pięciu „oczek” do prowadzącego Bayernu. Co więcej, „Orły” kilkukrotnie potrafiły także dać prawdziwy popis np. pokonując RB Lipsk 4:0 czy pokonując 2:0 wicelidera rozgrywek – Union Berlin. Co więcej, Eintrachtowi w ostatnich latach udawało się wywozić z Monachium komplet punktów. Tak było choćby w ubiegłym sezonie, gdy ekipa z Frankfurtu potrafiła zwyciężyć na Allianz Arenie 2:1. Czy i tym razem będzie podobnie? Wg ekspertów z TOTALbet jest to raczej mało prawdopodobny scenariusz. Za każdą złotówkę postawioną na triumf drużyny prowadzonej przez Olivera Glasnera bukmacher płaci bowiem aż 8.00 zł. W przypadku zwycięstwa gospodarzy jest to natomiast 1.34 zł.

Kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Bayern – 1.34 remis – 6.40 Eintracht – 8.00

Podwójna szansa:

1/X – 1.10 1/2 – 1.13 X/2 – 3.02

Bayern strzeli gola:

tak – 1.04 nie – 9.50

Eintracht strzeli gola:

tak – 1.44 nie – 2.65

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 15.00 powyżej 0.5 – 1.01

poniżej 1.5 – 7.40 powyżej 1.5 – 1.08

poniżej 2.5 – 3.45 powyżej 2.5 – 1.30

poniżej 3.5 – 2.03 powyżej 3.5 – 1.76

poniżej 4.5 – 1.46 powyżej 4.5 – 2.67

poniżej 5.5 – 1.20 powyżej 5.5 – 4.45

Podane kursy mogą ulec zmianie.

