Euro 2024: Anglia – Słowacja Relacja na żywo. Anglia w szoku, Słowacy na prowadzeniu! Trzeci gol Ivana Schranza w turnieju

Anglia – Słowacja 0:1 (-:-)

Gole: 0:1 Schranz 25 min

Kartki: Guehi, Mainoo, Bellingham - Kucka

Anglia: Pickford - Walker, Stones, Guehi, Trippier - Mainoo, Rice - Saka, Bellingham, Foden - Kane

Słowacja: Dubravka - Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko - Kucka, Lobotka, Duda - Schranz, Strelec, Haraslin

Anglicy nie są przekonującym zespołem, który mógłby włączyć się do gry o mistrzostwo Europy. Po wygranej z Serbią podejrzewano, że ekipa „Lwów Albionu” nie wrzuciła jeszcze wyższego biegu. Nie pojawiło się to jednak także w kolejnych meczach z Danią i Słowenią.

Słowacja pokazała na Euro, że nie przyjechała na turniej, by być chłopcem do bicia. Po pokonaniu Belgii i remisie z Rumunią weszli do fazy pucharowej z czterema punktami. Czy będą w stanie dalej sprawiać niespodzianki?