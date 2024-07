Anglia - Szwajcaria relacja NA ŻYWO: Szwajcaria zaczęła naciskać. Emocje się rozpędzają!

Anglia - Szwajcaria 0:0 (0:0)

Bramki:

Żółte kartki:

Anglia: Pickford - Walker, Stones, Konsa - Trippier, Mainoo, Rice, Saka - Bellingham, Foden - Kane

Szwajcaria: Sommer - Schar, Akanji, Rodriguez - Rieder, Freuler, Xhaka, Aebischer - Ndoye, Embolo, Vargas

Odśwież relację

Reprezentacja Anglii przed mistrzostwami Europy w Niemczech typowana była do zdobycia tytułu. Skład, który ma do dyspozycji Gareth Southgate może robić wrażenie i na pewno jest jednym z mocniejszych na całym turnieju. Mimo wszystko Anglicy grają zdecydowanie poniżej oczekiwań. We wszystkich dotychczasowych meczach zagrali słabo i zbierali masę zasłużonej krytyki za swoją postawę. Jednak nie od dziś wiadomo, że gorszy styl nie zawsze wiążę się z porażką. Anglicy "przepychają" kolejne mecze i są coraz bliżej celu. W sobotni wieczór zmierzą się jednak z dużo mocniejszym rywalem niż w 1/8 finału. Szwajcaria może się podobać i zwłaszcza w meczu z Włochami udowodniła, że tych zawodników stać na wiele. I choć to Anglicy są faworytami do awansu, ewentualne zwycięstwo Helwetów nie będzie zbyt wielkim zaskoczeniem.