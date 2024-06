Bardzo trudna sytuacja reprezentacji Polski po meczu z Ukrainą. Michał Probierz ma powody do zmartwień, lista jest długa

Nieprawdopodobny pech Arkadiusza Milika! Oficjalnie, kontuzja wyklucza go z Euro 2024!

Piotr Zieliński musiał to przyznać po meczu z Ukrainą. Nie ukrywał radości po zwycięstwie, ale zachowuje chłodną głowę

ME 2024

Piątkowe starcie Polski z Ukrainą rozpoczęło się bardzo pechowo dla Arkadiusza Milika, który po kilku minutach był zmuszony opuścić boisko, co więcej przez uraz na pewno nie pojedzie na Euro 2024. PZPN udostępnił w nocy raport, gdzie została wspomniana sytuacja o napastniku. - Podczas towarzyskiego meczu z Ukrainą w polskiej reprezentacji doszło do wielu urazów, z których jeden – Arkadiusza Milika – niestety okazał się na tyle poważny, że wyklucza piłkarza z udziału w turnieju finałowym mistrzostw Europy. Zawodnik powróci do klubu i będzie zmuszony poddać się artroskopii stawu kolanowego - można przeczytać.

Mimo, że biało-czerwoni spisali się znakomicie i wygrali 3:1 po trafieniach Sebastiana Walukiewicza, Piotra Zielińskiego oraz Tarasa Romańczuka.

Raport medyczny po meczu Polska 🆚 Ukraina.👉 https://t.co/y4Boyvsc72 pic.twitter.com/fzteMoElAs— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 7, 2024

Niepokojące wieści z obozu reprezentacji Polski. Wielu piłkarzy z urazami

W nocy został udostępniony raport medyczny dotyczący reszty zawodników i nie wygląda to kolorowo, ponieważ aż 7 piłkarzy zmaga się z urazami. - W trakcie meczu i bezpośrednio po jego zakończeniu kolejni zawodnicy przechodzili specjalistyczne badania w klinice Enel-Sport w Warszawie, które dały odpowiedź na pytanie, czy pozostałe urazy nie wykluczają zawodników z udziału w mistrzostwach Europy. Dotyczy to Sebastiana Walukiewicza (uraz mięśniowy) oraz Tarasa Romanczuka (uraz stawu skokowego). Po podsumowaniu badań lekarz reprezentacji Polski Jacek Jaroszewski potwierdził, że w ciągu kilku dni uda się doprowadzić zawodników do pełnej dyspozycji i ich udział w Euro 2024 nie jest zagrożony - można przeczytać.

- W wyniku zdarzeń boiskowych w czasie meczu z Ukrainą niestety ucierpiało jeszcze kilku zawodników. Doszło między innymi do urazów mięśniowych (Nicola Zalewski, Michał Skóraś, Bartosz Salamon, Jakub Kiwior) oraz silnego stłuczenia stawu skokowego (Kacper Urbański). Sztab medyczny reprezentacji Polski dołoży wszelkich starań, aby w jak najkrótszym czasie wszyscy zawodnicy byli do dyspozycji selekcjonera Michała Probierza - podsumowano.