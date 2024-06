Cezary Kulesza szczerze o premiach dla piłkarzy. Nie pozostawił żadnych wątpliwości, tak wygląda sprawa pieniędzy!

Cezary Kulesza zabrał głos w wyjątkowo burzliwym temacie. Szef Polskiego Związku Piłki Nożnej w rozmowie z portalem "meczyki.pl" powiedział wprost o kwestii premii dla kadrowiczów "Biało-Czerwonych". Prezes centrali piłkarskiej przekazał bardzo istotne informacje w sprawie, zero złudzeń!

Cezary Kulesza wprost o premiach dla piłkarzy. Nie pozostawił złudzeń

W trakcie mistrzostw świata w Katarze sprawa premii dla zawodników reprezentacji Polski była wyjątkowo mocno podnoszona i sprawiała, że atmosfera w drużynie się rozbiła. Teraz, tuż przed startem EURO kwestia znowu pojawiła się jako temat dyskusji, jednak w rozmowie z portalem "meczyki.pl", szef PZPN powiedział o konkretach i uspokaja, że sprawa premiowania została rozegrana właściwie, jednak nie chce podawać konkretnej wysokości wypłaty,

- Każdy trener chce wygrywać i myślę, że Michał jest ambitnym człowiekiem i taki cel postawił. My też Michałowi stawiamy taki cel, ale to jest tylko piłka. Wszystko zweryfikuje boisko. Celem jest wyjście z grupy (...) Wszystko jest załatwione, kwoty nie powiemy. Piłkarze wiedzą o tym. To wcześniej było już zapisane i obowiązuje również na następny turniej - mówi Cezary Kulesza.

- Premia za awans na EURO 2024 jest już wypłacona i tu nie ma żadnych wątpliwości. Temat tego, co zostanie "podniesione" z boiska jest jeszcze przed nami, ale to [40 proc. z puli wywalczonych na turnieju przypada piłkarzom - red.] jest ten rząd wielkości - dodał sekretarz generalny PZPN-u Łukasz Wachowski.