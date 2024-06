i Autor: Tomasz Radzik Co musi się stać żeby Polska wyszła z grupy na Euro 2024? Scenariusze awansu

Co musi się stać żeby Polska wyszła z grupy na Euro 2024? Scenariusze awansu

Polska walczy w fazie grupowej Euro 2024. Po porażce 1:2 z Holandią Biało-Czerwoni niestety ulegli też 1:3 Austrii. Co musi się stać, żeby Polska wyszła z grupy na Euro 2024 i awansowała do 1/8 finału? Z sześciu grup Euro 2024 awansują po dwie najlepsze drużyny oraz cztery zespoły z trzecich miejsc z najlepszym bilansem. Co decyduje o kolejność w grupie Euro 2024? Zasady UEFA są inne niż FIFA. Na mundialu przy równej liczbie punktów decyduje bilans bramek. Na Euro najważniejszy jest wynik meczu zainteresowanych drużyn. Sprawdź scenariusze awansu.